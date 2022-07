Lyt til artiklen

Et sønderjysk firma stopper produktionen af køleskabe efter flere års manglende overskud.

Efter at have været på japanske hænder i en lang årrække har en ledergruppe hos 'Gram Commercial' købt selskabet i Vojens tilbage.

Men den nye overtagelse betyder, at 112 medarbejdere må se sig om efter et nyt arbejde. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Gram Commercial.

Ifølge viceadministrerende direktør Ole Brandorff-Lund er forventningen, at 92 ud af de 204 medarbejdere vil blive tilbudt en ny rolle i firmaet.

Det betyder, at over halvdelen af de nuværende medarbejdere vil blive opsagt.

En melding, der er blevet mødt med blandede reaktioner i Vojens, lyder det fra Ole Brandorff-Lund.

»Det er med tårer i det ene øje, at vi må gøre klar til at sige farvel til nogle medarbejdere i de kommende måneder, mens vi kan have en – om end lille – smilerynke ved det andet øje, fordi det trods alt lykkedes at sikre både Gram-navnet og et større antal arbejdspladser, udvikling og produktion i Vojens,« siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge den viceadministrerende direktør har den nuværende ejer haft en generøs indstilling over for de medarbejdere, der ikke kan følge med i den nye konstruktion.

Det fremgår dog ikke, hvad denne generøsitet helt konkret indebærer udover, at det gør det muligt for virksomheden at hjælpe de afskedne medarbejere videre.

Det er den japanske koncern Hoshizaki, der har valgt at sælge selskabet til en gruppe i den nuværende ledelse.

Men det er slut med at lave kølemøbler. I stedet vil man producere løsninger til biotekindustrien, når overtagelsen sker 1. januar 2023.

Det »nye« Gram Commercial vil stadig have base i Vojens.