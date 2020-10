Efter 20 års arbejde i Københavns Lufthavn begynder Gunnhildur Hjálmarsdóttir mandag på sit nye job. I en helt anden branche.

Med en snæver intern uddannelse i lufthavnen vidste hun godt, at hun ville stå bagerst i køen til et job, hvis hun ikke selv tog affære. Derfor søgte hun allerede inden fyringen i juli efter et nyt indtægtsgrundlag.

»Jeg søgte alt hvad jeg kunne for at stille mig så godt som muligt. Jeg kastede bare linen ud og håbede på at fange noget,« siger hun.

Den 58-årige kvinde, der er født på Island men har boet i Danmark siden 1986, har hidtil arbejdet med flyrengøring. Men fremover skal hun være såkaldt hospitalsmedarbejder i Region Hovedstadens apotek, der producerer og leverer lægemidler til hospitaler og apoteker.

Dermed indskriver hun sig i en tendens, som bemærkes i det særlige jobcenter, der er oprettet i lufthavnen: Mange af de flere tusinde fyrede i lufthavnen får nye job i medicinalbranchen.

»Mange kommer over i medico, for der er en høj jobchance,« siger jobcenterchef Bo Hammer.

Også 40-årige Christian Sødergren har foretaget det markante jobskifte.

Efter 13 år som fragtportør i lufthavnen arbejder han nu hos Novo Nordisk som operatør i tablet-produktionen i Måløv.

Han fortæller, at han også var opsøgende, da fyringen var et faktum, og det stod klart, at coronaepidemien ville stikke ikke bare en kæp men snarere en hel træstamme i hjulet på luftfartsindustrien.

»Det er super spændende og noget helt helt andet, end det jeg kommer fra,« siger han.

De mange fyringer fra job i luftfartsindustrien afspejler sig geografisk.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at især Dragør, men også Taarnby og Billund kommuner, hvor mange er ansat i de lokale lufthavne, er ramt af ledighed.

Eksempelvis er bruttoledigheden i Dragør Kommune steget med 60 procent fra februar til august, som er den seneste opgjorte måned.

I et nyt notat fra a-kassernes brancheorganisation Danske A-kasser lyder det dog med et par forbehold, at 'der er ikke noget, der tyder på, at ledigheden vil stige igen i den kommende tid'.

Således er ledigheden foreløbigt parkeret på omkring 130.000 personer. Ved coronaens udbrud, 11. marts, lød antallet på 107.179 ledige.

Ifølge Bo Hammer er det ikke tilfældigt, at medicinalbranchen er klar til at byde tidligere lufthavnsansatte velkommen.

»Mange i lufthavnen er vant til at arbejde i skiftehold, og det er i sig selv en egenskab, der bliver efterspurgt,« siger han.

Det billede genkender Christian Sødergren.

»Jeg tror, at grunden til, mange skifter fra lufthavnen og over til medicinalbranchen, er, at lufthavnsfolk er vant til at arbejde efter klare regler, og at det i sidste ende begge steder handler om menneskeliv, hvis noget mod forventning skulle gå galt. Og så er det sikkert heller ikke dårligt, at mange fra lufthavnen er vant til skiftende arbejdstider og holddrift,« siger han.

Gunnhildur Hjálmarsdóttir glæder sig til at arbejde igen.

»Jeg har været åben over for det, og jeg synes kun, det er godt at komme ud og prøve noget andet,« siger hun og fortsætter:

»Forhåbentlig skal jeg være der resten af mit arbejdsliv.«