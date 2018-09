Tre direktører er blevet fyret i Region Midtjylland. Samlet får de mere end otte millioner kroner udbetalt.

Viborg. Det er langt fra gratis, at Region Midtjylland de seneste to uger har valgt at fyre tre direktører.

Regningen løber samlet op i mere end otte millioner kroner, der kommer fra løn i opsigelsesperioden og en såkaldt fratrædelsesgodtgørelse. Det skriver TV2 Østjylland og Viborg Stifts Folkeblad på baggrund af aktindsigter.

- Det er ærgerligt, når det er nødvendigt at lave fratrædelsesaftaler på den måde. Det har så vist sig at være nødvendigt. Og der er nogle omkostninger, der følger med, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) til TV2 Østjylland.

For to uger siden blev hospitalsledelsen på sygehuset i Viborg fyret af regionens øverst embedsmand, Jacob Stengaard Madsen.

Her kan hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen se frem til lidt over tre millioner kroner, mens det i alt koster 955.000 kroner af afskedige sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen ifølge TV2 Østjylland.

De to hospitalsansatte er fratrådt som følge af uenighed forud for en stor sparerunde.

I sidste uge måtte Madsen så selv kapitulere, da han blev fyret af forretningsudvalget i Region Midtjyllands regionsråd, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Han er dog først opsagt i sin stilling til oktober næste år og får derfor løn i knap 13 måneder, ligesom han får 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Regningen løber således op i mere end fire millioner kroner.

Anders Kühnau forklarer til TV2 Østjylland, at fratrædelsesaftalen følger de kontraktmæssige vilkår for regionsdirektører, som er sikret i den centrale overenskomst for regionalt ansatte.

- Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige, siger han.

Kühnau ønsker kun at kommentere Jacob Stengaard Madsens fratrædelsesaftale.

/ritzau/