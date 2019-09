Politet fandt flere våben og i alt ti kilo ammunition på det odenseanske værtshus Restaurant Østerport ved fredagens aktion. Indehaverparret blev varetægtsfængslet lørdag. Det samme blev deres søn.

Et lager af ammunition og en taske indeholdende 13 pistoler var, hvad politiet fandt på det odenseanske værtshus Restaurant Østerport, da man fredag foretog en ransagning af stedet i en større koordineret indsats, hvor 17 andre adresser også blev ransaget.

Det kom frem lørdag, hvor det ældre ægtepar, der driver stedet, var blandt de otte personer, der blev fremstillet i grundlovsforhør i sagen.

Begge er nu varetægtsfængslet og sigtet våbenbesiddelse. Det samme er parrets 30-årige søn, som også er sigtet i den omfattende våbensag. Fem øvrige personer er varetægtsfængslet i sagen.

»Der er jo i hvert fald tale om en gruppe personer, som efter vores opfattelse handler sammen. Om vi kan være bekendt at kalde det et "fynsk netværk", ved jeg ikke, om det måske lige er voldsomt nok,« siger Annika Jensen, der er anklager ved Københavns Politi og fortsætter:

»På nuværende tidspunkt er det i hvert fald vores opfattelse, at der er flere personer, der har arbejdet sammen om at anskaffe sig de her pistoler,« siger hun.

TV 2/Fyn har været i kontakt med flere personer, der dagligt har sin gang på værtshuset Restaurant Østerport. De siger, de ikke ved, hvordan tasken med de mange våben er havnet på værtshuset. Derudover siger de, at de ikke har oplevet, at der for eksempel er blevet solgt våben fra værtshuset.

Alvorlig sag

Københavns Politi meldte fredag ud, at man havde foretaget en koordineret aktion, hvor 18 adresser på Fyn blev ransaget, og 14 personer anholdt.

I alt har ti personer nu været fremstillet i grundlovsforhør og otte er varetægtsfængslet frem til 11. oktober. To blev løsladt, men er fortsat sigtet. Alle de involverede er fynboer.

»Der er tale om en rigtig alvorlig sag, og dere er tale om rigtig mange våben. Det er ikke ofte, vi støder på så voldsomt et fund af våben, »siger Annika Jensen, der er anklager ved Københavns Politi.

Årsagen til, Københavns Politi udtaler sig, er, at sagen ligger hos specialenheden Særlig Efterforskning Øst, der beskæftiger sig med organiseret kriminalitet.

Våbenbesiddelse og 20 kilo amfetamin

Efter et cirka seks timer langt grundlovsforhør blev seks personer varetægtsfængslet lørdag. To er sigtet for at have overdraget 20 kilo amfetamin. De fire øvrige for at være i besiddelse af et større antal pistoler.

Også fredag var der grundlovsforhør, hvor to mænd på henholdsvis 22 og 35 år blev sigtet og varetægsfængslet i sagen. Den yngste af mændene er sigtet for at have to pistoler med tilhørende lyddæmpere i sin bil, mens den ældste er sigtet for at have et våbenlager i en industribygning i Årslev, hvor politiet fandt 40 våben.

I første omgang meldte Københavns Politi ud, at man havde fundet 51 våben, men ifølge anklager Annika Jensen er man nu oppe på i alt 56 våben.