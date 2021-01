Mens størstedelen af landets skoler lige nu står tomme som et led i corona-nedlukningen, skal specialskolerne fortsat holde åbent.

Til stor bekymring hos både forældre og personale på Pilehaveskolen i Assens.

»Vi er meget bekymrede,« siger skolens bestyrelsesformand Ann Baunbæk Hansen til Fyens Stiftstidende og tilføjer:

»Der har været et coronaudbrud om ugen, og det er utrygt som forælder.«

Som bestyrelsesformanden påpeger, har specialskolen i Assens siden nytår har været ramt af covid-19 fire gange, hvilket har resulteret i hjemsendelse af i alt 20 elever og 18 ansatte.

Pilehaveskolen får gjort ekstra grundigt rent, og klasserne er adskilt fra hinanden i løbet af skoledagen i et forsøg på at inddæmme smitten, men det har altså ikke været nok til at holde coronasmitten for døren.

Og selvom der ikke noget, der tyder på, at smitten er sket i skoletiden, er mange af skolens forældre alligevel utrygge ved at sende deres børn i skole.

Således bliver en fjerdedel af skolens 82 elever holdt hjemme af deres forældre, som er bekymrede for smitterisiko.

Pilehaveskolens bestyrelsesformand Ann Baunbæk Hansen har derfor mellem jul og nytå sendt en en mail til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor hun opfordrer til, at landets specialskoler skal følge samme regler som folkeskolerne.