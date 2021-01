Hesbjerg Slot, der ligger vest for Odense på Fyn, er til fare for sine omgivelser, fordi stedet er i hastigt forfald.

Det betyder, at slottet er blevet spærret af, fordi dele af taget og murene risikerer at styrte sammen.

Det skriver TV 2 Fyn.

Slottet bliver ikke brugt på nuværende tidspunkt, og det skyldes en gammel strid mellem fonden, der ejer stedet, og en russisk nonne.

TV 2 Fyn skriver, at den russiske nonne har ret til at bo og bede på Hesbjerg Slot.

Årsagen til slottets forfald går tilbage til den afdøde ejer, Jørgen Laursen Vig. Det fortæller formanden for Hesbjerg Fonden, Bo Morthorst Rasmussen.

Den tidligere ejer valgte nemlig at indføje en lille uskyldig sætning til fordel for den russiske nonne, da han gav slottet videre til fonden.

»Hun har en testamentarisk ret til at bo og bede her. Men den er uspecificeret. Vi ejer slottet, men hun har ret til at være her. Men hvor meget, det ved vi ikke. Det har vi prøvet at forhandle med hende om.«

Forhandlingerne mellem fonden og nonnen har stået på i 10 år, men parterne har endnu ikke kunne nå til enighed.

Bo Morthorst Rasmussen tilføjer overfor TV 2 Fyn, at de nu har startet en retssag, hvor de håber at kunne finde en løsning på problemet.

TV 2 Fyn skriver afsluttende, at de har forsøgt at få en kommentar fra nonnen, men hun er ikke vendt tilbage på deres henvendelse.