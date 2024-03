Agedrup Skole i nærheden af Odense er kommet på landkortet efter historier om grænseoverskridende adfærd.

Christian Gantzhorn Hovendal, der er skoleleder på Agedrup Skole, har på Aula - som er skolenetværket mellem forældre, lærere og elever - mandag skrevet ud til de forældre, der har børn på skolen.

Det skriver Ekstra Bladet.

I Aula-beskeden står der blandt andet, at forældrene trygt kan sende deres børn i den fynske skole, som siden mandag har været i strid modvind og meget omtalt i medierne efter historier om blandt andet knivtrusler og indtag af euforiserende stoffer på skolen.

- Det kan virke voldsomt, når historier om ens barns skole rammer mediefladen på den måde.

- Jeg håber, at I ved, at vi tager skrivelsen og kritikken alvorligt på linje med alle andre henvendelser vedrørende jeres børns trivsel, skrev skolelederen mandag ud til forældrene.

Ifølge Ekstra Bladet tilføjede Christian Gantzhorn Hovendal, at forældrene trygt kan sende deres børn i skolen, som er placeret lidt uden for Odense, uden at have ondt i maven.

Før konkrete handlingsplaner kan sættes i værk på Agedrup Skole, skal kommunen have overblik over, om pilen peger på enkelte personer eller en kultur. Det oplyste børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) i en skriftlig kommentar til Ritzau tidligere tirsdag.

Flere medlemmer af Odense Byråd har tirsdag udtalt, at elever, der står bag angivelige voldelige episoder og trusler, skal fjernes fra skolen.

Borgmester i Odense Peter Rahbæk Juhl (S) kommer ikke til at udtale sig om sagen, før forvaltningens undersøgelse af sagen ligger klar om nogle dage. Det har borgmesterkontoret oplyst til Ritzau tirsdag formiddag.

Sagen om Agedrup Skole kom frem mandag, da Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne fortælle, at over 100 forældre til børn på Agedrup Skole havde sendt et brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommune.

Forældrene er bekymrede, fordi "uhensigtsmæssig, grænseoverskridende adfærd fylder meget i hverdagen og udfordrer undervisningen samt læringen", lyder det blandt andet i brevet.

Den uacceptable adfærd dækker ifølge forældrene over elevers trusler med kniv ned til 4. klasse, indtag af alkohol og euforiserende stoffer, krænkelser af seksuel karakter samt vold og tæsk i anledning af at børn fylder 11 år.

Ifølge forældrene bliver deres bekymring ikke taget alvorligt af skolens ledelse. Derfor skrev de brevet.

