Christian Hovendal, skoleleder på Agedrup Skole, vil kontakte forældre igen, når der er overblik over sager.

Skoleleder på Agedrup Skole Christian Gantzhorn Hovendal ser med "bekymring og alvor" på henvendelsen fra over 100 forældre om uacceptabel adfærd blandt eleverne på skolen.

Det fortæller han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- De forældre er frustrerede og har ikke følt sig hørt. De har ikke følt, at skolen har gjort tilstrækkeligt. Sådan skal det naturligvis ikke være, siger skolelederen.

107 forældre har skrevet under på et brev, hvori det fremgår, at "uhensigtsmæssig, grænseoverskridende adfærd fylder meget i hverdagen og udfordrer undervisningen samt læringen".

Christian Hovendal tilføjer, at skolen, der ligger nær Odense, samarbejder med Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune for at skabe et fælles overblik over de konkrete hændelser, som ligger til grund for forældrenes bekymring.

- Når vi i fællesskab har et overblik, hører forældrene fra os igen.

Hver dag i indeværende uge holder skolelederen sit kontor åbent for forældre og medarbejdere, som ønsker at drøfte situationen, lyder det.

Christian Hovendal siger, at skolen "lægger sig i selen for", at børnene får en hverdag på skolen "så tæt på normalen som muligt".

Odense Kommune meddelte mandag, at den inden for to dage vil forsøge at skabe et overblik over blandt andet de voldsepisoder, som forældre siger har fundet sted på skolen.

Ifølge TV 2 Fyn har skolens ledelse kendt til problemerne med uacceptabel adfærd siden 2022.

Mediet er kommet i besiddelse af et brev, som er sendt af Christian Hovendal, fra august samme år.

Af brevet fremgår det, at skolen i juni indførte "toiletmakkere" for pigerne i SFO for at imødekomme utryghed, når de skulle på toilet.

Desuden ville pædagoger holde øje med, om "uvedkommende" gik med på toilet.

Tiltaget blev indført, da en forælder gav udtryk for mistanke om overgreb, skriver mediet.

Af skolebestyrelsens årsberetning fra 2022/23 fremgår det, at man følte sig nødsaget til at indføre retningslinjer for "voldsomme handlinger og krænkende adfærd".

Der skal "iværksættes en handleplan for involverede børn og de børn, der har været vidne" til voldsomme handlinger, siger retningslinjerne blandt andet.

Fyns Politi har oplyst, at politikredsen modtog tre henvendelser om vold og trusler sidste år, ligesom den har modtaget henvendelser om to episoder i år.

Flere medlemmer af Odense Byråd mener, at de elever, der er anklaget for trusler og grænseoverskridende adfærd, bør fjernes fra skolen.

Torsdag afholdes der et ekstraordinært møde i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalget om sagen.

