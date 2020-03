En succesrig iværksætter og fynsk rigmand kommer nu med en krads kritik af regeringens corona-strategi.

Rigmanden hedder Enrico Krog Iversen, og han er direktør i den fynske robotvirksomhed OnRobot.

Han mener, at prisen for de reddede menneskeliv med den nuværende strategi er alt, alt for høj:

»Vi har et begrænset økonomisk råderum, så man kan godt spørge sig selv, hvor meget det skal koste eksempelvis at forlænge livet på en terminal patient i nogle måneder«.

Den fynske rigmandog Enrico Krog Iversen mener, at den danske coronastrategi koster alt for meget. Vis mere Den fynske rigmandog Enrico Krog Iversen mener, at den danske coronastrategi koster alt for meget.

»Det skal så sættes i forhold til, at danskere mister deres job, deres forretning og må gå fra hus og hjem. At børn skal opleve, at deres mor og far skændes over økonomiske problemer og flere får sig en tår over tørsten. For det er også en konsekvens af en økonomisk krise,« siger Enrico Krog Iversen.

Dermed tilslutter han sig de erhvervsfolk og økonomer, som begynder at stille sig kritiske over for regeringens corona-strategi, hvis hovedelement er at lukke Danmark ned for at undgå yderligere smittespredning.

Frygten er et sundhedsvæsen i knæ uden mulighed for at behandle kritisk syge.

Som det ser ud nu er de økonomiske konsekvenser alt for voldsomme, mener Enrico Krog Iversen, og han henviser blandt andet til den stigende arbejdsløshed og konkurser. På godt to uger er ledigheden i Danmark eksempelvis steget med 42.847 personer grundet corona-krisen.

Asger Aamund, erhvervsleder og debattør, mener, at det er forkert at lukke hele Danmark ned på grund af coronavirus. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Asger Aamund, erhvervsleder og debattør, mener, at det er forkert at lukke hele Danmark ned på grund af coronavirus. Foto: Thomas Lekfeldt

Den 80-årige erhvervsmand Asger Aamund gav forleden i B.T. udtryk for noget lignende. Han mener, at det har været en fejl at lukke Danmark helt ned.

Også fra sundhedsøkonomer er der kritik. Til Kristeligt Dagblad siger sundhedsøkonom og professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, at den nuværende indsats med en trecifret milliardregning for at redde menneskeliv 'ud fra en kølig kalkulation godt nok er nogle dyre liv’.

Selvom Enrico Krog Iversen ikke er kendt i den brede offentlighed, så er han ikke en hr. hvem-som-helst. I 2015 var han med til at sælge robotvirksomhed Universal Robots til et amerikansk selskab for hele 2,3 milliarder kroner.

Nu har han så startet et nyt robotfirma, OnRobot, som fra hovedsædet i Odense forsyner industrien med komponenter til robotter.

Lige nu er OnRobot ikke en af de virksomheder, der er hårdest ramt. Men Enrico Krog Iversen frygter en langvarig krise, som rammer alle - inklusive hans egen virksomhed.

Krisen er, mener han, forstærket af en nedlukning foretaget helt uden offentlig debat.

»Det har meget store menneskelige konsekvenser for de, der bliver fanget i det her. Set fra min stol har vi nogle ældre og svage, som vi skal beskytte. Men i stedet for at isolere de få procent, der er i risikozonen, så isolerer man de 100 procent,” siger Enrico Krog Iversen og fortsætter:

»Det er sket helt uden, at det har været debatteret, om det er det rigtige at gøre. Normalt tager man fat der, hvor problemet er, og så gør man noget ved det. Her gør man hele samfundet til problemet.«

Sundhedseksperter fra verdenssundhedsorganisationen WHO har også anbefalet, at coronaindsatsen koncentreres om at teste og så få styr på de smittede og deres omgangskreds - og ikke på alene at lukke samfundet ned.

På onsdagens pressemøde blev centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst spurgt til, om styrelsen har planer om i højere grad at benytte sig af test i kampen mod coronavirus.

»Vi tager hele tiden stilling til nye anbefalinger fra WHO. Det er vigtigt at have in mente, når man ser på nationale planer. Men selvfølgelig kigger vi vores ting efter og søger viden udefra. Vi er meget lydhør, og hver gang, der kommer noget nyt frem, tager vi det alvorligt, sagde Helene Probst.

Nedlukningen af Danmark gælder indtil videre til efter påske.