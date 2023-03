Lyt til artiklen

… er nok ikke, hvad de for tiden går rundt og siger hos det fynske rengøringsfirma Zuperduper.

De er nemlig gået konkurs.

Det skriver Fyens.dk.

Ifølge ejer Brian Ulf Brændegaards kone, Pernille Rasmussen, skyldes konkursen manglende betaling af moms og coronalån på i alt 700.000 kroner.

En flere år langt konflikt med 3F om løn og pensionsforhold spiller dog også ind.

»Konflikten medførte blandt andet, at seks medarbejdere pludselig meldte sig syge på samme tid. Det har givet os store udgifter til sygepenge, ligesom vi har mistet igangværende og nye ordrer, fordi vi ikke har kunnet udføre det lovede arbejde,« fortæller Pernille Rasmussen til mediet.

Hun fortæller, at firmaet, som har eksisteret siden 2018, flere gange har forsøgt at indgå forlig, men at det ikke er lykkedes, før pengekassen var tom. Hun siger også, at 3F har aflyst flere møder, så sagen er endt med at trække i langdrag.

Det er Sonja Randrup, afdelingsformand i 3F Vestfyn, dog ikke enig i.

Hun mener ikke, at det er medarbejdernes skyld, at firmaet nu er gået konkurs. Hun bekræfter, at et forlig var på bordet, men at beløbet, som blev tilbudt, var markant under det, som medlemmerne havde krav på.

Brian Ulf Brændegaards og Pernille Rasmussen har allerede etableret et nyt rengøringsfirma, Woobti, der skal lave samme type opgaver som Zuperduper gjorde.