»Såfremt de to elever fortsat skal gå i klassen, bliver det uden mig som lærer.«

Sådan skriver en lærer for 6. klasse i en lukket messengertråd for forældre i klassen. Eller, for nogle forældre i klassen. For forældrene til de to børn, som læreren ønsker skal ud af klassen, er ikke med i tråden.

En tråd, hvor flere forældre skriver om, hvordan de vil holde deres børn hjemme med det formål at presse de to børn ud af klassen.

»Det er jo voksenmobning af børn,« siger Sandie Johnson, der er mor til den ene af de to børn, som forældrene og læreren vil have ud af klassen.

Hun og Anja Riber, der er mor til det andet barn, som læreren og flere forældre ønsker ud af en 6. klasse på Kystskolen afd. Krogsbølle i Otterup på Fyn, er chokerede og vrede over indholdet i Facebooktråden.

I Messengersamtalen med 34 medlemmer, der hedder: 'For os der ønsker ro og trivsel i 6.ak'., skriver læreren i samme indlæg, at:

'Samtidig tror jeg på et styrket sammenhold og en styrket relation mellem alle, både elever og lærere, såfremt vi i fremtiden kun er 23 elever i klassen.'

I messengertråden, som læreren har adgang til og kan poste i, skriver en forælder, at hun især gerne vil have et barn ud af klassen. Flere forældre bliver herefter enige om at holde deres børn hjemme med det formål at få presset det pågældende barn ud.

En mor fra klassen skriver blandt andet:

'Desuden ønsker jeg som minimum et barn langt ud af klassen. Der har ikke været andet end splid og ballade, siden hun startede i november.'

Mens en anden skriver om muligheden for at holde børnene hjemme:

'Vi skal have så mange med, og så skal vi stille krav om at få det eller det eller de børn ud. Jeg ved, det kan lade sig gøre, hvis vi står sammen og holder vores børn hjemme. Men alle skal med, så klassen står tom minus de 2 elever i hvert fald størstedelen.'

Af en besked fra læreren i samtalen fremgår det, at han er glad for, at forældrene holder deres børn hjemme.

'Hold kæft hvor virkede det stærkt, at 6. klasse var totalt tom. Jeg er dybt imponeret og taknemmelig for, I har iværksat dette. Jeg kan selvfølgelig ikke officielt anerkende jeres indsats, da jeg skal være loyal overfor min arbejdsplads, men hold kæft, hvor det varmer.'

Begge mødre til de to børn, som de andre forældre og læreren vil have ud af klassen, er overraskede og kede af, at forældrene i klassen og læreren skriver om, hvordan de ønsker deres børn ud af klassen i en messenger-samtale.

»Jeg forstår ikke, at voksne kan opføre sig på den her måde, det er børn, det handler om, og det virker helt forkert, at man opfordrer til en heksejagt på børn, der i forvejen har det enormt svært i klassen,« siger Sandie Johnsen.

Anja Riber supplerer:

»Vi har aldrig nogensinde peget på bestemte børn, klassen eller selve skolen. Vi pegede på en lærer og dårlig ledelse, fordi vi det seneste år har kæmpet for at blive hørt.

At det udvikler sig til personjagt på den måde, er for mig helt ubegribeligt, specielt fordi det er børn.«

Konflikten mellem de to mødre, læreren og nogle af de andre forældre i klassen er opstået, efter Anja Riber og Sandie Johnson stod frem i flere medier og fortalte om den pågældende lærers metoder, som de oplevede som uacceptable.

Læreren havde blandt andet et pointsystem, hvor eleverne fik minuspoint for dårlig opførsel, og begge mødre oplevede, hvordan deres børn blev kåret som klassens dårligste og måtte se til, mens de andre elever fik slik, fordi de havde fået point nok.

Pointsystemet var en ud af mange ting, som mødrene oplevede påvirkede deres børn meget negativt, og både Anja Riber og Sandie Johnson har gentagne gange klaget over problemerne til både skole og kommune.

Til sidst så de sig nødsaget til at gå til medierne, fordi de oplevede, at der ikke skete nogle ændringer i klassen.

B.T. har bedt læreren i klassen om en kommentar til sagen. Vi ville gerne have spurgt ham, hvorfor han over for dele af forældregruppen tilkendegiver, at han ønsker to bestemte elever ud af klassen. Han skriver i en sms til B.T., at han ikke har mulighed for at udtale sig på grund af tavshedspligten.

Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med skoleleder Morten Wettergren og spørge ham, hvordan han vil håndtere, at en af skolens lærere ønsker bestemte elevers afgang i en lukket messengertråd. Han skriver i en sms, at han henviser til en pressemeddelelse, Nordfyens Kommune udsendte i går.

Samme pressemeddelelse henviser presse- og kommunikationsansvarlig i Nordfyens Kommune Søren Oldenborg Berg til, da B.T. henvender sig for at få et interview med chef for Skole og Dagtilbud i Nordfyens Kommune Gitte Høj Nielsen om sagen.

B.T. har også kontaktet administratoren af messengertråden, som også er næstformand i skolebestyrelsen, for at få svar på, hvorfor en gruppe af forældre vælger at forsøge at organisere en skolestrejke blandt deres børn med det formål at presse to børn ud af klassen.

Hun oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer til sagen.