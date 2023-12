Mere end 2000 gange har boligforening på Fyn ulovligt lånt penge til lejere til forbedringer af deres boliger.

Gennem 18 år har lejerne i boligforeningen Kristiansdal på Fyn haft mulighed for at låne penge af foreningen for at lave forbedringer af deres boliger.

Men nu viser det sig, at udlånsmodellen er ulovlig.

Det skriver TV 2 Fyn.

I samarbejde med Odense Kommune har boligforeningen sat en stopper for låneordningen, som ifølge mediet er blevet benyttet 2117 gange siden 2005.

Der er fortsat 699 aktive udlån med en samlet restgæld på 23,7 millioner kroner, lyder det.

Det er revisionsfirmaet BDO og advokatfirmaet Kromann Reumert, som efter opfordring fra kommunen har vurderet, at modellen er ulovlig.

Ifølge mediet har ordningen fungeret på den måde, at en lejer har kunnet låne penge til en meget lav rente og betale beløbet tilbage gennem huslejen i en periode på ti år.

Kontorchef i Odense Kommune Lars-Bo Lund Johansen fortæller til TV 2 Fyn, at kommunen endnu ikke er færdig med at undersøge ordningen.

Af den grund er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå, hvilke konsekvenser det kan få, lyder det.

Men den ulovlige ordning kan have medført, at et ukendt antal lejere har fået udbetalt for meget i boligstøtte, fordi huslejerne som følge af lånene har været højere.

Claus Krag, der for nylig er udpeget som direktør for boligforeningen, fortæller, at man har været af den opfattelse, at ordningen var inden for lovens rammer.

- Det er først og fremmest ærgerligt for lejerne, men vi kigger i øjeblikket på, hvad vi så kan gøre i stedet. Det er også derfor, vi ikke har meldt noget ud til lejerne, siger han til mediet.

Ifølge direktøren har almene boligorganisationer en lang række ind- og udlån. Det "fremgår derfor ikke klart af boligforening Kristiansdals regnskab, at modellen har været ulovlig", tilføjer han.

Det er fortsat uvist, hvad der skal ske med de aktive lån.

/ritzau/