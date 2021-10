Fyns Politi har ikke ligefrem været den bedste politikreds, når det kommer til opsætning af overvågningskameraer.

Faktisk er kredsen en af de dårligste.

Den fremgår af en ny rapport udarbejdet af Rigsrevisionen.

Ad to omgange har landets politikredse kunnet ansøge om penge til at opsætte overvågning. Begge gange har Fyns Politi sammen med fem andre kredse opsat de bevilgede kameraer, uden at have analyseret behovet for overvågning i det udvalgte område på forhånd.

»Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at politiet ikke har udvalgt lokationer til opsætning af overvågningskameraer på en måde, der sikrer størst mulig effekt på utryghedsskabende gadekriminalitet,« skriver Rigsrevisionen i rapporten.

Det betyder med andre ord, at Fyns Politi er gået glip af muligheden for at opklare betydeligt meget mere kriminalitet.

I første ansøgningsrunde søgte Fyns Politi om kameraer til Odense, Svendborg og Middelfart. I Odense var kameralokationerne fokuseret omkring de såkaldte »hellesteder« for socialt udsatte, som periodevis blev udsat for trusler og overfald.

I anden ansøgningsrunde ansøgte Fyns Politi kun om lokationer i Odense placeret i de større lyskryds omkring Vollsmose.

Men Rigsrevisionens analyse viser, at Fyns Politi med fordel kunne have placeret kameraerne på lokationer med langt flere anmeldelser i Odense, men også i Svendborg og Middelfart.

Der var eksempelvis en lokation i Odense med over 200 anmeldelser om kriminalitet, men hvor der ikke er placeret et kamera.

Sammenlagt vurderer Rigsrevisionen, at hele landets politikredse kunne have opnået mellem 660 og 1.920 flere sigtelser på et år, hvis overvågningskameraerne var blevet opsat på de steder, hvor der var mest gadekriminalitet.

Til TV 2 Fyn bekræfter Lars Bræmhøj, der chefpolitiinspektør hos Fyns Politi, at der forud for opsætningen af kameraerne ikke er lavet et stort analysearbejde.

»Det, vi i virkeligheden har valgt at prioritere, er forebyggelse og den tryghedsskabende indsats,« siger han til TV 2 Fyn.