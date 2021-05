Er du fra Odense, så kender du sikkert alt til 'at drikke dato'.

I mere end 25 år har værtshuset Viggos inviteret øl-hungrende bargæster indenfor til konceptet, der er ganske simpelt. Drik ti store fadøl inden for åbningstiden og få et personligt krus med datoen for bedriften indgraveret og hængt op i barens loft.

Det er tydeligvis et koncept, som mange har ventet på at kunne genoptage efter en lang nedlukning, for lørdag stod flere end 50 mennesker i kø – nogle i flere timer – for at komme i gang med dagens mission.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Til avisen fortæller vennerne Mathilde Skjoldborg og Thais Hansen på 21 og 28 år, at de har ventet i køen i to timer, inden de blev lukket ind på Viggos på slaget 10.

»Vi skal være mange, og vi vil gerne være sikre på, at vi kan sidde sammen,« fortæller hun.

På en halv time var baren stort set fyldt op, og de coronatestede bargæster kunne begive sig ud på missionen om at få dagens bedrift op at hænge til alle de andre dato-trofæer.

Værtshuset fører regnskab over, hvem der gennem tiden har fuldført missionen flest gange. Førstepladsen tilfalder Elvis Morrison, der har drukket hele 1.020 datoer. Det svarer til 5.100 liter fadøl.