»Odense er mere end bare H. C. Andersen.«

Sådan lyder ordene fra Tobias Bang. Han er historiestuderende på SDU og glødende fynbo.

Derfor tog han lørdag sagen i egen hånd med sin første byvandring om byens rolle i danmarkshistorien.

»Vi er rigtig gode til at snakke om København, om store personligheder og så lidt mere København. Det synes jeg er en skam,« siger Tobias Bang, da B.T. fanger ham over telefonen og uddyber.

»Jeg synes, vi glemmer, at vi er omringet af historie og er historieskabende. Det er det, jeg gerne vil sætte lidt fokus på.«

Byvandringen blev annonceret 1. september. Markedsføringen bestod i en Facebook-begivenhed og nogle brochure, han delte ud hist og her.

»Mit mål var, at der kom seks-syv stykker. Så ville jeg faktisk blive glad. Det viste sig så at være beskedne ambitioner,« siger den muntre fynbo.

Samlet kom der 27 personer til byvandringen. Personer i alle aldre. Blandt andet seks medlemmer fra en bridgeklub i Nakskov. Alle seks kom oprindeligt fra Odense.

»Det var vildt fedt, at interessen var så stor. Man skal huske, at folk har betalt penge for at deltage, så det var ikke sådan, at folk lige kom gående tilfældig forbi og tænkte 'lad os prøve at gå med i fem minutter'.«

Årsagen til det netop er byvandring, som Tobias Bang laver for at fremme den odenseanske historie, skyldes flere ting.

»En af præmisserne er, at det skal være mundtlig formidling. Jeg er ordblind, så alt på skrift er ikke lige mig. Dernæst synes jeg bare, at det er en sjov og hyggelig måde at lære fra sig. Det er ikke lige så statisk som at stå i et klasselokale. Og så giver det også noget 'visual proof', at man er de steder, man står at taler om.«

Byvandringen i lørdags var den første fra Tobias' vedkomme, men bestemt ikke den sidste. Den næste er allerede planlagt.

»Jeg oprettede begivenheden for næste byvandring i går. Den finder sted 30. oktober, og der er allerede syv, der har tilmeldt sig den. Det er jo kæmpe interesse i mit perspektiv,« siger en halvgrinende Tobias Bang.

Den kommende byvandring bliver med fokus på Anden Verdenskrig. Odenses involvering før, under og efter.

»Der er så meget, man kan fortælle der. Mange vilde ting, som folk ikke anede var sket i Odense.«

Han planlægger derudover en tur i sin hjemstavn Ringe og en i Nyborg. Forhåbentlig flere end en.

»Hvis interessen er der, så bliver jeg ved. Drømmen er, at det bliver en form for ekstrajob ved siden af et fuldtidsarbejde. Når det er sagt, så gør jeg overhovedet ikke det her for penge. Det er ren og skær interesse, og fordi jeg synes, det er sjovt.«

Hvis du ønsker at komme med på Tobias Bangs byvandring, kan du tilmelde dig på linket her.