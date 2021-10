Politiet har haft travlt med at beslaglægge biler fra vanvidsbilister i hele landet – også på Fyn.

Noget kunne dog tyde på, at fynboerne kører lidt mindre vanvittigt end resten af landet.

Fyn er hvert fald den politikreds, hvor der er blevet beslaglagt færrest biler de sidste seks måneder, hvor loven om vanvidsbilisme har eksisteret. Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

Kun Bornholms politikreds har færre beslaglæggelser.

På Fyn er der beslaglagt 29 biler i perioden fra 31. marts til 1. oktober 2021. 35 er sigtet.

Samlet set er der i hele Danmark beslaglagt 510 biler i samme periode. Tallet kan dog være større oplyser Rigspolitiet, da der kan ske efterregisteringer over tid.

»I gennemsnit har vi beslaglagt tre biler om dagen. I min verden er det for mange,« siger politiassistent ved Rigspolitiets nationale færdselscenter, Christian Berthelsen, til B.T.

Ifølge politiassistenten så kan tallene hænge sammen med politikredsenes størrelse:

Vanvidsbilisme: De nye regler 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel.

»Hvis du kigger på Fyns politikreds, så har de ganske få i forhold til de andre kredse, men det kan være, fordi området er mindre.«

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi står for flest af beslaglæggelserne. Hele 61 beslaglæggelser er det blevet til.

Christian Berthelsen peger på, at mange vanvidsbilister ser ud til at tage ved lære, når politiet tager deres bil.

»Der er ganske få, der har kørt vanvidskørsel flere gange – det er under, hvad der kan tælles på en hånd.«

»Og så håber vi over tid, at antallet af sigtelser vil falde. Det forventer jeg – der kan snart ikke være flere vanvidsbilister tilbage,« siger Christian Berthelsen.