Kilometervis af rådden tang på Bjerge Sydstrand ved Kalundborg får turisterne til at fravælge området.

Lugten af rådne æg har spredt sig langs Bjerge Sydstrand ved Kalundborg, der lige nu kæmper med store mængder fordærvet tang langs strandkanten.

Men lugten fra tangen sætter en dæmper på sommerhumøret, mener formand for Gørlev og Omegns Lokalråd Jonas Henriksen. Også blandt de turister, der lejer sommerhuse i området. Det skriver DR Sjælland.

Han fortæller, at når der er pålandsvind i området, kan man lugte det rådne tang en kilometer inde på land.

Kalundborg Kommune mener, at fjernelsen af tangen skal ske på grundejernes regning, men formanden er ikke enig.

- Vi anslår, at der ligger mellem 600 til 800 tons tang, som er blevet akkumuleret over de seneste fem-seks år, og det er en for stor opgave til, at vi kan løfte den selv, siger han til DR Sjælland.

Derfor håber Jonas Henriksen, at kommunen vil give en økonomisk hånd til at fjerne tangen.

- Kommunen opfordrer hvert år til, at sommerhusejere skal leje deres sommerhuse ud. Men det er svært at leje sit sommerhus ud ved en strand, som ser ud, som den gør. Der ligger fem til ti meter tang, før man kan gå ud i vandet, og som lugter råddent, siger Jonas Henriksen.

Skræmmer turisterne væk

Lokalrådet har talt med flere turister, der har lejet sommerhuse i området, som i flere tilfælde er taget hjem før tid, fordi de ikke kunne bade ved stranden med deres børn.

- Turisterne kommer ikke tilbage efter sådan en oplevelse, og det går ud over vores handel i området, siger Jonas Henriksen.

Derfor mener medlemmerne i lokalrådet, at det heller ikke er deres økonomiske ansvar at fjerne de rådne og ildelugtende vandplanter.

- Det er ikke en opgave for grundejerne at understøtte turismen og handlen i området. Det er en kommunal opgave.

Jonas Henriksen bakkes op af en aktionsgruppe, der kæmper for at få fjernet tangen.

- Offentligheden har også adgang til stranden, og der er tre kommunale parkeringspladser ved stranden. Derfor er det en fællesopgave, og kommunen skal træde i karakter, siger Martin Sørensen, der har været med til at oprette aktionsgruppen.

Jonas Henriksen erkender dog, at hvis tangen bliver fjernet, vil det også komme til gavn for de lokale grundejere. Derfor er grundejerne villige til at medfinansiere tangfjernelsen.

Borgerne må selv til lommerne

Debatten har raset en del på Facebook, hvor borgmesteren i Kalundborg Kommune, Martin Damm fra Venstre, også har ytret sig.

- En kommune må ikke tilgodese en bestemt gruppe private lodsejere grundet lugt fra tang, skriver Martin Damm i kommentarfeltet i gruppen ’Gørlev og omegns lokalråd’.

Han skriver også, at en kommune må rydde tang på offentlige strande, men at man har valgt at prioritere andre kommunale opgaver som børnepasning, folkeskole og ældrepleje.

- Derimod må en gruppe lodsejere gerne indføre en service, der kommer dem selv til gode. Det sker for eksempel også, når den samme gruppe lodsejere betaler i fællesskab til vedligeholdelse og snerydning af deres private fællesveje og opsætning af badebroer, skriver han.

Det har ikke været muligt at få borgmesteren til at uddybe sin kommentar grundet ferie.

Kalundborg Kommune har i alt 160 kilometer kyststrækning.