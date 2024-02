7.700 kroner.

Så meget har en 32-årig mand 'sparet' efter at have passeret Storebæltsbroen 28 gange over de seneste måneder – uden at betale.

Det er i hvert fald prisen for 28 enkeltbilletter til turen over broen.

Men i weekenden gik den dog ikke længere, da manden blev identificeret af politiet.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Under hvert angiveligt snyderi er den 32-årige blevet fanget af videoovervågning, som således har ledt politiet til både manden og hans køretøj.

Han er nu blevet sigtet for at have skaffet sig ulovlig adgang til broen, og erkender alle forhold, skriver TV 2 Østjylland.

Sidste gang manden tog en 'gratis' tur over broen var 19. januar, oplyser politiet.