Det skabte stor glæde hos Odense Aafart, da 19 ud af 22 stjålne kanoer blev fundet i en grøft.

»Vi er helt oppe at køre,« sagde Eva Pasgaard, der er direktør i Odense Aafart, da B.T. kontaktede hende, da kanoerne var blevet fundet.

Odense Aafart fik stjålet 22 kanoer og tre trailere til en samlet værdi af 400.000 kroner.

Derfor udloddede Odense Aafart en dusør på 20.000 kroner, hvis man kunne hjælpe med at finde kanoerne.

Dilemmaet er nu, at Odense Aafart ikke ved, hvem der kontaktede Fyns Politi omkring fundet i grøften.

Glæden var stor, da de stjålne kanoer blev fundet efter fem dage, hvor de var efterlyst. Foto: Odense Aafart

»Der var omkring 15 mennesker, der kontaktede os inden for en time og sagde, at vores kanoer stod på en offentlig vej,« forklarer Eva Pasgaard.

Men Eva Pasgaard ved ikke, hvem der kontakede Fyns Politi først med tippet.

»Som udgangspunkt tænker vi, at det er den person, der kontaktede politiet først, der skal have dusøren.«

»Men vi skal først have fat i polititet, så de kan fortælle os, hvem der kontaktede dem,« siger Eva Pasgaard.

Eva Pasgaard forklarer, at de vil kontakte Fyns Politi i morgen og høre omkring henvendelsen til dem.

»Så skal vi finde ud af, om personen kunne tænke sig dusøren, eller om de vil bruge pengene på et godt formål.«

»Der er ikke nogen, der har rettet henvendelse direkte til os og efterspurgt dusøren, så vi ved ikke, om personen vil have pengene,« siger Eva Pasgaard.

Eva Pasgaard håber på, at Fyns Politi kan afklare, hvem der kontaktede dem først. Foto: Odense Aafart

Direktøren i Odense Aafart forklarer, at det kunne være, at pengene kunne gå til Red Barnet Odense, da de står med mange ukrainske børn i øjeblikket.

»Men vi skal naturligvis ikke bestemme. Det er personens eget valg.«

»Vi er bare rigtig glade for at have kanoerne igen. Havde det ikke været for alle de her henvendelser, så havde vi nok aldrig fundet dem.«

Eva Pasgaard understreger, at dusøren på 20.000 kroner vil blive udbetalt lige meget hvad.