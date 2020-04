Et mystisk fund under 7-Eleven på Strøget ved Gammeltorv vækker nu opsigt - og rejser ikke mindst en lang række spørgsmål.

For dybt under døgnbiksen og værtshuset Victoria Pub gemmer der sig en ældgammel voldgrav. Det skriver Politiken.

Voldgraven, kaldet Clemens Vold, har arkæologer kendt til siden slutningen af 1800-tallet, så selve volden er ikke den store overraskelse.

Det er nærmere voldens formål, der rejser spørgsmål.

Det er arkæologer fra Københavns Museeum, der har fundet en del af den gamle voldgrav, og de undrer sig over fundet, fordi Clemens Vold har omgivet en meget lille område.

Voldgraven har kun omgivet et cirka tre fodboldbaner stort område, mens den har været seks meter bred og cirka halvanden meter dyb, og ifølge akæologerne kunne den i hvert fald ikke have holdt en kriger væk fra området med den størrelse.

»Det har ikke været et forsvarsværk. Det har ikke kunnet klare en større invasion. Og hvem vil invadere to hektar?« spørger museumsarkæolog Jane Jark Jensen i Politiken.

Arkæologerne har kun fundet få spor af bebyggelse inden for volden, og man spekulerer nu i, om volden har omkranset en sæsonbetonet handelsplads eller måske et sildemarked.

Men det er ikke den eneste teori.

Jane Jark Jensen foreslår, at to stormænd har haft en konkurrence om byen, og at den gamle vold omgav eksempelvis en kongsgård (en gård, der tjente som opholdssted for kongen red.)

Under gravearbejdet har arkæologerne desuden blandt andet fundet vægte til vævearbejde og metalgenstande, som nu er under undersøgelse.

Bygningen, under hvilken man har fundet voldgraven, har været under renovation siden efteråret.