Har man været i Odense, så kender man højst sandsylig Arkaden Food Hall.

Nu har fund af en rotte forudsagdet, at man har lukket stedet omgående, for at undgå mulig smitte.

'Rotter er oftere og oftere en uvelkommen gæst i Odense C, og nu er det desværre vores tur i Arkaden,' skriver Arkaden i et opslag på Facebook.

'Vi har opdaget en rotte bag baren, hvorfor huset bliver lukket midlertidigt og vi har tilkaldt skadedyrsbekæmpelse.'

Fundet af rotten bag ved baren, har ikke bare lukket for gæsterne, men også for al madlavning.

'Vi åbner igen når alt er bragt i orden og håber på jeres støtte og tålmodighed! Det betyder også der er lukket for take away.'

Der er endnu ikke yderligere oplysninger, om hvornår Arkaden Food Hall åbner igen og om rotten har medbragt smitte.