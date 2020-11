Sommetider er der intet bedre end at tage et glas, fylde det op med iskoldt vand fra hanen og derefter sende det med ekspresfart ned i svælget.

Men det er ikke alle i Danmark, der kan – eller i hvert fald bør – tage sig den frihed at drikke fra vandhanen.

I Østerild, tæt på Thisted, viste en standardkontrol på byens vandværk onsdag nemlig, at der var et for højt indhold af colibakterier i vandet.

Det skriver TV Midtvest.

Derfor anbefaler vandværket nu, at byens borgere koger deres vand, inden de drikker det, bruger det i madlavning eller børster tænder med det.

»De skal bare koge vandet fra nu af, og så skal de selvfølgelig søge læge, hvis de får diarré, siger formand for Østerild Vandværk, Jens Westergaard.

Han understreger dog, at man ikke bør være bekymrede, hvis de allerede har drukket af vandet.

På vandværkets hjemmeside fremgår det desuden, at man sagtens kan gå i bad, gøre rent eller vaske tøj, uden at vandet skal koges først.