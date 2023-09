Et vandværk i Odsherred Kommune har fundet bakterier i drikkevandet, og derfor påbydes forbrugerne nu at koge vandet indtil videre.

Det er Høve Strands Vandværk, som har fundet enterokokker i sit drikkevand. Det skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

Enterokokker er en bakterie, som kan indikere fækal forurening.

Høve Strand Vandværks forsyningsområde Foto: Odsherred Kommune Vis mere Høve Strand Vandværks forsyningsområde Foto: Odsherred Kommune

Vandprøven er udtaget på vandværket, oplyser kommunen.

Vandværkets kogeanbefaling er udsendt efter påbud fra Odsherred Kommune.

»Vandværket modtager fra i dag vand fra Asnæs Vandværk, og der bliver taget en ny vandprøve i morgen,« skriver kommunen.

Man bekræfter samtidig, at man tidligst vil ophæve påbud om kogeanbefaling, når der foreligger en ren prøve.

Den kan brugerne i området imidlertid komme til at vente på, for det tager 48 timer at analysere vandprøven for enterokokker, hvorfor resultatet af en vandprøve foretaget tirsdag tidligst vil foreligge torsdag eller fredag.

Forbrugerne vil få direkte besked fra vandværket, når der ikke længere er behov for at koge drikkevandet, oplyser kommunen, som samtidig lover også at orientere om en ophævelse på sin hjemmeside, når den kommer.