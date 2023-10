170 elever på Vorgod-Barde Skole får sig en alternativ skolestart, når de kommer tilbage fra efterårsferie.

Der er fundet asbest på skolens loft, og derfor tager man ingen chancer.

Det oplyser Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse.

»Vi ønsker ikke at tage nogen chance, og derfor er hele skolen lukket ned – dog således, at der er adgang til SFO´en,« siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er i forbindelse med et renoveringsarbejde, at en gruppe håndværkere opdagede det farlige støv.

»Asbesten ligger tilsyneladende på loftet og er blevet eksponeret i forbindelse med gennembrydningen til ventilationen,« siger fagchefen.

Men selvom man har taget valget om at lukke skolen ned, slipper de mange elever ikke for undervisning.

For over weekenden forsøger man at etablere skole i skolens hal, lyder det. Det er således også her, at eleverne skal møde ind mandag morgen.

Asbest er en samlet betegnelse for en type mineraler, der blev brugt i byggebranchen indtil 1980erne. Siden har støvet været forbudt, fordi det kan forårsage dødelige sygdomme, hvis man indånder det i en længere periode.

»På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det er få steder, der er fundet asbest, eller om det er omfattende. Vi mødes mandag morgen med blandt andet det firma, der udfører ventilationsarbejdet for at få skabt et overblik over problemets omfang,« siger afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Ejendomscenter Kevin Joel Dau Fraser.

Han understreger, at hverken elever eller personale har været udsat for asbest på skolen.

Det er bestemt ikke første gang, at der er blevet fundet asbest på områder, hvor børn har sin daglige gang.

Sidste år beskrev B.T., hvordan fundet af det farlige støv i en børnehave i Brønshøj, efterlod en stor gruppe forældre med ubesvarede spørgsmål og fatale bekymringer.