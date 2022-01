Måske er der lidt overtro indblandet i det, eller handler det i virkeligheden om, at det skal være nemt at huske datoen?

Uanset hvad så er der i hvert fald rift om pladserne på Aarhus Rådhus, hvor de er fuldt booket med 24 vielser på den særlige dato 22.02.2022.

Det er blevet vældig populært at få specielle datoer på vielsesattesten. Og det bliver formentlig en bryllupsdag, det kommende brudepar sent vil glemme.

»De her magiske datoer er særligt efterspurgte, måske fordi de er nemmere at huske. Så der plejer at være interesse for dem hvert år,« fortæller Lene Hartig Danielsen, der er chef for Borgerservice i Aarhus Kommune til, B.T.

I februar er der endda to særlige datoer i spil. Foruden førstnævnte er bookingerne også gået som varmt brød på datoen 02.02.2022.

Her er der planlagt ti vielser.

»Der er rigtig stor interesse for begge datoer. Normalt når vi afholder vielser i hverdagene, har vi mellem seks og otte par, mens vi på lørdage har omkring 12 til 16. Så vi kan tydeligt mærke, at der er stor interesse for de her særlige datoer,« siger Lene Hartig Danielsen.

Aarhus Rådhus holder ekstraordinært åbent for vielser på de to særlige datoer, netop fordi efterspørgslen er så stor.

Og det er da ikke bare i februar, at kommende brudepar har udset sig en ønskedato.

»Jeg kan fortælle, at der også allerede er interesse for datoen 11.11.2022, den har vi fået flere forespørgsler på, men man kan først søge fire måneder før.«

Hos Borgerservice har man også indsat ekstra bemanding på dagen for at få viet flest muligt.

Også hos Fredenskirken i Viby har de fået øje på den særlige dag. De har derfor nærmest 'ryddet kalenderen' for at gøre klar til vielser 22.02.2022.

»Det er selvfølgelig sjovt og mange går op i datoer, så vi vil selvfølgelig også gøre opmærksom på, at man altid er velkommen her hos os i folkekirken,« siger Christina Lund, kirke- og kulturmedarbejder hos Fredenskirken, til B.T.

Så hvis der er fuldt booket på rådhuset, kan man også tage et smut forbi kirken, foreslår de.

Det behøver hverken være stort eller meget højtideligt, men nærmere kort og afslappet, hvis man ønsker det.

»Vi dækker også op, så man bagefter kan skåle og få lidt kransekage bagefter,« siger Christina Lund.

Luften kommer vist til at være tyk af kærlighed på de særlige datoer!