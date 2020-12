»Hun har også store patter.«

Sådan lyder kommentaren til et billede af en lyshåret pige fra Instagram-profilen 'slottets_babekalender_2020'.

Måske det ringer en klokke hos dig, kære B.T.-læser, for hvis vi skruer tiden cirka ét år tilbage, kunne du også læse om det her specielle fænomen hos os.

Det handler om såkaldte 'babe'- eller 'hunk'-kalendere, hvor elever fra forskellige danske gymnasier udvælger andre (smukke) elever fra deres skole og viser dem frem.

Et billede fra den babekalender, der er lavet til Slotshaven Gymnasium Foto: Instagram Vis mere Et billede fra den babekalender, der er lavet til Slotshaven Gymnasium Foto: Instagram

Og i år er altså ingen undtagelse.

B.T. har i dag fundet kalendere, der er knyttet til otte forskellige gymnasier, hvor elever – vel at mærke ikke på foranledning af skolen – har oprettet en Instagram-profil, efterlyst billeder af piger fra gymnasiet og indtil videre præsenteret to af dem under lågerne til 1. og 2. december.

I alle tilfælde er der fokus på pigernes udseende, og på flere af kalenderne fremgår det også helt klart, at det er en kalender med 'skolens smukkeste piger'.

Sidste år tog de fleste af rektorerne afstand fra det, fordi kalenderne skaber en dårlig kultur, og fordi der vil sidde mange tilbage, der ikke ender med at blive udvalgt som en af 'de flotteste på skolen', og det samme er tilfældet i dag.

»Det er jo fuldstændig uacceptabelt. Vi har sørget for, at alle lærere taler med eleverne de her dage, og så skal de vide, at det får konsekvenser, hvis vi finder ud af, hvem der står bag,« siger Jørgen Sloth, der er direktør på Roskilde Handelsskole, som er en af skolerne med en såkaldt babekalender.

Et billede fra den kalender, der er lavet til Roskilde Handelsskole Foto: Instagram Vis mere Et billede fra den kalender, der er lavet til Roskilde Handelsskole Foto: Instagram

Har du enten med eller mod din vilje været en del af sådan en babe- eller hunkkalender? Og vil du tale om emnet med B.T.? Så må du meget gerne skrive på sebj@bt.dk.

Han fortæller, at han er vred over, at der 'tilsyneladende er et fåtal af elever, der synes, det her er sjovt i en tid, hvor selv den mest snæversynede kan se, at man ikke skal gøre noget, der kan krænke folk'.

B.T. har på Instagram fundet kalendere fra i år, der er knyttet til Roskilde Handelsskole, Slotshaven Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Stenhus Gymnasium og Sukkertoppen Gymnasium.

På Himmelev Gymnasium i Roskilde var der under 1. december-lågen en 'dejlig julebabe' fra 2. årgang, der 'uden tvivl kunne give varmen i disse kolde tider'.

Og det er noget, der frustrerer rektoren på skolen.

»Det er helt uacceptabelt, og jeg har gjort det klar på en morgensamling. Vi vil ikke tolerere det, og i sidste ende kan det resultere i en politianmeldelse, hvis en elev føler sig krænket,« fortæller Johnny Vinkel, der er rektor på Himmelev Gymnasium.

På Slotshaven Gymnasium i Holbæk bliver der også i de her dage delt billeder af 'flotte' piger på en Instagram-kalender, men her understregede rektor Katrine Juul i første omgang, at kalenderen var fjollet uden et fokus på udseende.

Men det er ikke tilfældet.

Hvad tænker du, Katrine, når jeg fortæller dig, at der på 'Slottets Babekalender' står, at man 'her finder skolens smukkeste piger'?

»Det bliver jeg nødt til at forholde mig til, for det troede jeg ikke. Det er jeg da lidt ked af, må jeg sige,« siger rektoren.

Et billede fra den babekalender, der er lavet til Slotshaven Gymnasium Foto: Instagram Vis mere Et billede fra den babekalender, der er lavet til Slotshaven Gymnasium Foto: Instagram

På billedet fra 1. december af en elev lyder den første kommentar således: 'Hun har også store patter'. Stemmer det overens med dit indtryk af kalenderen?

»Nej, og det bliver jeg da rigtig ked af at høre.«