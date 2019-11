»Kom så, gutter! Lad os lige komme op på tæerne. Vis, I er klar!«

Umiddelbart inden gitterporten gled op, og der blev lukket kunder ind til 'Black Friday'-tilbudsjagt i elektronikbutikken Power i Rosengårdscentret i Odense, holdt varehuschef Andreas Huusmann en heftig peptalk for sine medarbejdere.

Som det sikkert skete mange andre steder rundt om i landet, hvor butikkerne gjorde klar til den store udsalgsdag.

Men Andreas Huusmanns peptalk var en virkelig - virkelig - dedikeret fodboldtræner værdig. Lige før VM-finalen.

»Er vi der, gutter?,« råbte Andreas Huusmann til de mange ansatte, som han havde fået til at stå og hoppe på stedet.

»Ja,« råbte de tilbage.

»ER VI DER?«

»JA!«

Foto: Liselotte Sabroe

»Hvem er vi?,« råbte varehuschefen.

»POWER!«

Fire gange blev det gentaget, før det hele blev afsluttet med klapsalver og hujen, og der blev åbnet for gitterporten, så de ventede kunder udenfor kunne blive lukket ind klokken 07:00.

Til B.T. fortæller Andreas Huusmann, at det er på specielle dage, han holder den form for peptalk, før butikken åbner:

»Det gør vi på de store dage. Og det her er den største dag på året,« fortæller han.

»Jeg kan dog også finde på at gøre det en gang imellem i weekenden, hvis vi rigtigt skal i gang,« tilføjer han.

De ansatte i butikken mødte omkring klokken 06.00 fredag for at spise morgenmad, drikke kaffe og gøre klar til åbningen.

»Folk skal lige op i gear, fordi det er tidlig morgen,« forklarer Andreas Huusmann.

Foto: Jens Anton Havskov

Der var dog andre, der på det tidspunkt allerede havde været oppe i gear længe. Nemlig kunderne, som ventede lige uden for stålgitteren i centrets foyer.

Den første ankom allerede klokken 03.00.

Da Power-butikken åbnede, stod der omkring 30 kunder klar. Et antal, der i dén grad blev forøget, som dagen skred frem.

»Vi ved fra andre år, hvor der har været Black Friday, at det trapper op hen over dagen. Der er selvfølgelig det her rush lige i starten, og så trapper det ellers op. Det kulminerer ved 16-17-tiden. Det er helt klart den største dag på året for os,« forklarer Andreas Huusmann.

Foto: Jens Anton Havskov

Der gik da heller ikke længe, før køen ikke blot var foran gitterporten uden for butikken men også inde ved kasseapparaterne. Der var bjælde- og tusindkroners-klang for alle pengene.

En af de mange kunder, som brugte en del af fredagen til at shoppe igennem, var 26-årige Frank Christiansen.

Sammen med sin kæreste og parrets fem måneder gamle tvillinger havde han taget turen fra Nyborg til Rosengårdscentret i Odense for at benytte sig af slagtilbudene.

Og ikke kun i Power.

Andreas Huusmann, Powers varehuschef i Odense, gav den - lige som kunderne - fuld gas på Black Friday. Foto: Jens Anton Havskov

»Vi er her, fordi det er Black Friday, og håber, vi får købt så mange julegaver som muligt til en god pris,« sagde Frank Christiansen, som i dagens anledning havde taget fri fra sit job som lager- og terminaloperatør på Rynkeby Foods.

Da Frank Christiansens svigerfar måske læser med her, undlader vi at fortælle, hvad der kommer til at ligge under juletræet med hans navn på.

Men det har noget at gøre med en computer.

SÅ siger vi ikke mere.