Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En mand havde valgt at drikke sig så voldsomt ned, at han forhindrede et helt charterfly i at lette.

Det skriver VG.

Et SAS-fly skulle have været på vingerne fra Oslo klokken 14.00 lørdag eftermiddag. Afgangen blev blev først udsat i en time.

Da man endelig var ved at gøre klar til at lette, rejste en fuld mand sig for at gå på toilettet. Han blev beordret til at sætte sig ned igen og spænde selen, men det nægtede han.

Chefen for kabinepersonalet spurgte de andre passagerer, om de fandt den fulde passager ubehagelig, og der skulle flere have svaret bekræftende.

Til sidst valgte man at aflyse flyet på grund af den fulde og ubehagelige passager.

VG har talt med en af passagererne ved navn Anita, som gik glip af sin mors fødselsdag.

»Det er rigtig ærgerligt at bruge hele sin lørdag i en lufthavn og skulle vente med at flyve til søndag,« siger hun til avisen.

Flyets passagerer blev indlogeret på et hotel, efter man aflyste afgangen.