Bedst som et fly fra Florida til Las Vegas skulle til at gå i luften, valgte en 32-årig kvinde at give et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal opføre sig.

I hvert fald ikke, hvis man ønsker at blive ombord på flyet og undgå en anholdelse.

Kvinden ved navn Valerie Gonzalez hidsede sig såleds kraftigt op og kastede om sig med ukvemsord, da hun fandt ud af, at hun skulle sidde ved siden af en treårig medpassager.

Hun havde drukket hele dagen, hvilket næppe dæmpede hæmningerne, og den balstyriske kvinde toppede da også sit raseriudbrud med at spytte på den treårige.

Det var en rigtig dårlig ide. Især fordi der sidder et videokamera på enhver mobiltelefon i 2019.

En medpassager filmede således situationen, og i videoen kan man høre barnets mor sige 'spyttede hun lige på dig?', hvorefter Valerie Gonzalez benægter alt med det samme og toner frem med en endnu mere aggressiv attitude.

Hele optrinnet endte med, at personalet eskorterede hende ud af flyet.

Og da hun angivelig slog og sparkede i alle retninger, blev hun sat i en kørestol med fikserede lemmer og kørt væk.

Natten blev derefter tilbragt i North Broward Bureau Jail, før hun dagen efter blev stillet for retten og slap med en bøde på 1000 dollars for sin upassende adfærd og opførsel.

Værst af alt må det dog være, at et stort antal medier og forargede landsmænd har delt hendes opførsel, så hendes historie nu er nået ud til den brede offentlighed.