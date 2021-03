Hønseholdere med seks høns i baghaven har også et ansvar for at undgå smitte, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Siden efteråret har en særlig smitsom udgave af fugleinfluenza hærget Danmark og flere lande i Europa.

De seneste fire måneder har der været konstateret smitte i 13 fjerkræbesætninger.

Indtil nu er 100.000 høns, ænder, kalkuner og andet fjerkræ blevet aflivet. Og de kommende dage skal der aflives flere dyr.

Så sent som onsdag aften oplyste Fødevarestyrelsen, at der var konstateret smitte hos 27.600 kalkuner på Vestsjælland og hos 2200 gråænder på Langeland.

- Det er det værste udbrud af fugleinfluenza, vi nogensinde har haft i Danmark. Det er stort og omfattende, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Smitten er angiveligt ført til landet med trækfugle, og både vilde fugle og tamfugle er ramt.

Når sygdommen rammer en besætning, så lukker nogle af de vigtige eksportmarkeder så som Sydafrika og Sydkorea for dansk fjerkræ.

Med store tab af eksportindtægter for erhvervet til følge.

Det gælder, uanset om det er en professionel fjerkræavler eller en hobbyhønseavler med seks høns i baghaven, der har fået smitten ind i besætningen.

Hobbyavlere står for cirka halvdelen af de 13 smittede besætninger.

Det får Fødevarestyrelsen til at komme med en særlig opfordring:

- Det, vi er ude med, er at opfordre hobbyavlere til at respektere det ansvar, de har i forhold til at beskytte mod smitte med fugleinfluenza.

- Det er vi, fordi man som hobbyavler har et ansvar både over for sit eget fjerkræ, der kan blive alvorligt syg og dø af det, men også fordi det kan påvirke Danmarks eksport af fjerkræ, siger Tim Petersen.

Reglerne, som han opfordrer til at følge, er at alle høns skal gå bag hegn, uanset hvor mange man har.

Er indhegningen større end 40 kvadratmeter, skal den også være overdækket med enten tag, hønsenet eller mågetråd.

Fodring skal ske under tag, så vilde fugle ikke kan komme til foderet.

Spørgsmål: Oplever I, at hobbyavlere ikke altid respekterer reglerne?

- Vi bliver af og til gjort bekendt med besætninger, hvor det ikke bliver taget alvorligt.

- Så kører vi straks ud og ser til dem og taler med dem. Så er det vores indtryk, at langt de fleste godt kan forstå alvoren af situationen og sørger for at lukke deres fjerkræ inde, siger Tim Petersen.

Fugleinfluenza kan smitte til mennesker. Men Statens Serum Institut vurderede i efteråret, at det ikke er sandsynligt, at mennesker bliver smittet med de typer af fugleinfluenza, der er i omløb for tiden.

