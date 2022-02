Før i tiden stoppede folk op, sænkede blikket og stoppede deres samtaler. Var du en mand, tog du hatten af i ren respekt, når rustvognen kom rullende forbi.

I dag er modtagelsen ganske anderledes og står i stedet på fuckfingre, masser af dyt og hasarderet kørsel.

Sådan fortæller en række bedemænd til B.T.

Fælles for dem alle er, at de er ærgerlige og bekymrede over den adfærd, de møder fra de danske bilister.

Christian Uldahl, der kører bedemand i Nordsjælland og København for Uldahls Begravelsesforretning, er en af de frustrerede bedemænd, og han nævner hurtigt én episode, han stadig husker.

En dag i sommeren 2019 kom Christian Uldahl kørende med sin rustvogn og en lang følge af pårørende, da han pludselig hørte lyden af ét langt dyt.

Da han kiggede i sidespejlet, fik han hurtigt øje på en stor firhjulstrækker, der zigzaggede sig vej gennem de mange biler i følget, mens hornet var i bund.

»Han kørte afsindigt stærkt, og da han kom foran mig, stod hans efternavn endda på nummerpladen. Jeg var rystet og forstod ikke, hvorfor man finder på sådan noget,« siger Christian Uldahl.

Christian Uldahl er bedemand og oplever en dårligere og dårligere adfærd blandt andre bilister, når de møder rustvognen

Men hvis det så bare var firehjulstrækkeren, der havde en dårlig dag.

Sagen er nemlig, at de dårlige dage blandt bilister, der møder en rustvogn med nedrullede gardiner og blomster på kisten, tilsyneladende bliver flere og flere.

»Vi oplever en stor mangel på respekt. Folk dytter, hvis de mener, at vi kører for langsomt, og de overhaler gerne bil efter bil i et følge for at komme hurtigere frem. Folk har simpelthen for travlt og mister almindelig pli,« siger Christian Uldahl.

Konsekvensen er sommetider hjerteskærende, når Christian Uldahl må trøste pårørende, der efter mødet med en dyttende, overhalingsglad bilist har fået spoleret den sidste afsked med deres nære.

Ole Molbo, der kører rustvogn i Aarhus og omegn, stemmer i.

»Jeg synes, udviklingen er ærgerlig. Jeg har tit oplevet, at man får fingeren, fordi en bilist er træt af vores langsomme kørsel eller følge. Og vi kører altså med en afdød – det irriterer mig. Hvor er respekten?« spørger Ole Molbo.

Den aarhusianske bedemand har endda oplevet, at en bilist blev så utålmodig, at han valgte at overhale både rustvogn og følge via cykelstien.

Og episoderne fortsætter, når man taler med flere bedemænd.

B.T. har i alt kontaktet otte tilfældige bedemænd rundt omkring i landet torsdag, og samtlige otte genkender billedet med flere respektløse bilister, og de ønsker, at der bliver sat fokus på sagen.

»Du skal tænke på, at begravelsen er det sidste, vi gør for hinanden. Det er den sidste afsked. Derfor ville jeg ønske, at folk ville tænke mindre på dem selv, hvis de gerne vil hurtigt hjem og kører bag en rustvogn. Folk er simpelthen for utålmodige,« siger 39-årige Christian Uldahl og fortsætter:

»Jeg har kørt rustvogn, siden jeg var 18 år, og det bliver værre og værre, så jeg håber, at det her kan ændre lidt på adfærden.«