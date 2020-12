I blandt triste beskeder om yderligere restriktioner og delvise nedlukninger, kom sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også med en positiv nyhed på torsdagens pressemøde.

Fryserne, hvori coronavaccinen skal opbevares, står allerede klar.

Og danskerne skulle da ikke snydes for et billede af rummet med covid-19-vaccinefrysere.

På pressemødet holdt direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum, et billede frem i strakt arm, hvorpå man kunne se fryserummet.

Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum viser billede af frysere til covid-19 vaccinen under pressemøde i Eigtveds Pakhus om status på COVID-19 i Danmark torsdag den 10. december 2020.

På billedet ses det, hvordan mange frysere står på rad og række – klar til at blive taget i brug.

Nu venter vi altså bare på, at vaccinen bliver godkendt og kommer til Danmark.

Vaccinerne kan nemlig blive godkendt den 31. december, og Magnus Heunicke fortalte på pressemødet, at man kan være klar til at vaccinere i starten af det nye år. Hvis alt vel og mærke går efter planen.

I Danmark har vi torsdag rundet 100.000 bekræftede tilfælde i alt. Fra onsdag til torsdag er der registreret 3.132 nye coronatilfælde, hvilket er det højeste nogensinde i Danmark.

Derudover er der registreret 14 nye dødsfald med corona, hvilket er det højeste siden maj.