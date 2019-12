Skjulte optagelser viser ganske klart, hvad de lokale frygter kan være tilfældet på to stripklubber: De frække optrædener foregår mere privat og intimt, end det er tilladt.

Det kan resultere i prostitution og ulovligt rufferi, lyder bekymringen.

Det skriver TV2 Nord, der med en muldvarp har afsløret, at stripklubberne Paradise Girls og Club Red Light i Jomfru Ane Gade i Aalborg laver private stripshows i lukkede kabiner.

Videooptagelser viser, at stripperne tager trusserne helt af i den private kabine og viser deres underliv frem.

Det er imod reglerne, og derfor risikerer begge klubber at miste deres alkoholbevilling.

Desuden er lokale bekymret for, at Jomfru Ane Gade kan ende med at blive en regulær sexgade.

»Det her, vi kan se på videoklippet, er måske at gå lidt over grænsen. Det er lidt vildere end det, man havde forestillet sig, siger en lokal, Lasse Haldrup, til TV2 Nord.

Lars Nielsen, direktør for Rekom i Aalborg og med ansvar for 13 af Gadens etablissementer, deler bekymringen.

Ifølge ham passer stripbarer ‘ikke rigtigt ind.’ Og de besværliggør arbejdet med at gøre Jomfru Ane Gade ‘til en god gade for vores gæster og gøre den til en oplevelsesgade til de unge mennesker,’ lyder det ifølge mediet.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune (S), der også er formand for bevillingsnævnet, siger til TV2 Nord, at man ikke vil give alkoholbevilling til stripklubber, der har private nøgenshows i kabiner.

Igen lyder forklaringen, at det kan føre til prostitution og ulovlig rufferi.

Til trods for optagelserne afviser Club Red Light i et svar til bevillingsnævnet, at stripperne er nøgne under det private show.​ Paradise Girls har også sendt et svar til bevillingsnævnet. De benægter, at de overhovedet har private kabiner.

TV2 Nord skriver dog, at muldvarpen bliver placeret i en sofa, hvor der bliver trukket et gardin hele vejen rundt om, hvorefter stripperen sætter sig ovenpå mediets udsendte.

Ejerne af Club Red Light og Paradise Girls har ikke udtalt sig i sagen.

B.T. forsøger at få en kommentar.