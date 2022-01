Op mod én million danskere i isolation. Enten som coronasmittede eller nære kontakter.

Det kan blive realiteten allerede næste uge ifølge en beregning, som Dansk Industri (DI) har lavet. Og konsekvenserne kan blive alvorlige – for hele samfundet.

»Det er meget, meget voldsomt, og det er noget, der vil kunne mærkes på alle niveauer af samfundet. Hvis så mange skal være hjemme på en gang, så er der dele af samfundet, som ikke kan fungere,« siger Emil Fannikke Kiær, der er politisk direktør i DI, i en pressemeddelelse.

Eksempelvis kan virksomheder eller skoler blive lagt ned, hvis de værste scenarier bliver til virkelighed og smitten fortsætter med at stige.

I en risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) forventes der op til 25.000-55.000 smittede om dagen i slutningen af januar. Hvis det bliver i den høje ende, betyder det 350.000 smittede om ugen, og hvis man medregner isolerede familiemedlemmer, betyder det, at 1.000.000 danskere kan risikere at skulle sidde hjemme på samme tid, analysen fra DI.

»Det er jo helt uoverskueligt, hvis man skal lukke en hel produktion ned, eller varerne ikke kan blive leveret. Måske kan børnene ikke blive passet, eller vi mangler hænder til almindelig pleje og sundhed. Det er en situation, ingen ønsker sig,« siger Emil Fannikke Kiær.

Torsdag var der ny rekord med 40.626 nye smittetilfælde.

Selv hvis det værste scenarie undgås, vil samfundet blive ramt af de mange sygemeldinger på grund af coronasmitte- og isolation, påpeger Emil Fannikke Kiær.

Allerede nu er sygemeldingerne ifølge DI steget med 70 procent i forhold til tiden før corona.

»Så det er klart, at nogle gruer for de kommende uger, hvis smitte og hjemsendelse rammer uheldigt. Så vi kan kun håbe, at det smitte-scenarie vil vare i meget kort tid, så samfundet ikke går helt i stå,« siger Emil Fannikke Kiær.

Han og DI mener derfor, der bør kigges på de nuværende isolationsregler.

»Syv dages isolation kan være for lang tid, hvis man ingen symptomer har. Hvis man er syg skal man selvfølgelig blive hjemme, men er man frisk, vil de fleste nok foretrække at komme i skole og på arbejde igen,« lyder det fra Emil Fannikke Kiær.

Han fastholder dog, at det må være op til sundhedsmyndighederne at komme med anbefalinger til isolationskrav. Sundhedsstyrelsen meddelte torsdag, at den er i gang med at se på anbefalingerne om isolation med en forventning om snart at ændre i anbefalingen.