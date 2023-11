Den voldsomme stormflod og de oversvømmelser, der ramte landet tidligere på måneden, har fået store konsekvenser.

Blandt andet på Sydsjælland og Møn, hvor især en berømt turistattraktion lider under ødelæggelserne.

Det skriver TV 2 Øst.

Alle fem trapper, der leder fra toppen af Møns Klint og ned til stranden er blevet ødelagt.

Her ses et billede fra Møns Klint den 23. oktober. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra Møns Klint den 23. oktober. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stormfloden og den forhøjede vandstand har også påvirket sommerhusområder og strande, der nu ser væsentligt anderledes ud.

Og selvom vinterhalvåret ikke er højsæson for turister, kan det stadig få betydning:

»Turisterne kan ikke komme til at gå de strandture, de havde glædet sig til. Forestil dig, at man som tysker havde glædet sig til at besøge det åbne hav og har set billeder af vores hvide sandstrande, og så ligner det lige nu et bombekrater. Det bliver en hel anden type oplevelse,« siger Martin Bender, der er direktør hos Visit Sydsjælland og Møn, til TV 2 Øst.