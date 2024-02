Det står kritisk til, hvad angår vigtige bygningsværker og fortidsminder i Danmark.

I hvert fald når kommer til at holde dem velbevaret i fremtiden. Det frygter flere eksperter, skriver DR.

Med års mellemrum bliver der udført tilstandsvurderinger på godt og vel 90 vigtige fortidsminder i Danmark – to tredjedele af disse er i kritisk tilstand, skriver mediet.

Ifølge eksperter er voldsomt vejr den primære årsag til problemet.

»Det er blevet meget tydeligt på blandt andet Hammershus, at her må der gøres noget. Vi kan også se andre steder – for eksempel på Gurre Slotsruin i Nordsjælland – at murværket er faldet ned, og på Gurre har vi også spærret af for at undgå, at nogen kommer til skade,« siger arkitekt Kjeld Borch Vesth fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Vejret de seneste år, særligt i 2023, har da også vist sig fra sin barske side.

Året blev det vådeste nogensinde registreret i Danmark med flere stormfloder og skybrud.

Og på verdensplan blev året det varmeste nogensinde.

Alt sammen er det med til at skabe slid på kulturarv i Danmark.

I årenes løb er der blevet givet millioner til at bevare dansk kulturarv – og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) anerkender problematikken og håber, at man fra næste år kan gøre yderligere økonomisk.