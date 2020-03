B.T. I ITALIEN

Frygten for at blive smittet med coronavirus er nu så udtalt nogle steder i Norditalien, at selv mange præster ikke længere tør udføre deres hverv.

Præsterne tør ikke længere give ‘den sidste olie’ og velsigne den døde eller døende.

Det fortæller Laila Legrenzi, bedemand i Milano, som B.T. har besøgt tirsdag.

»Nogle præster vil ikke velsigne de afdøde - hverken hjemme eller på hospitalerne - fordi de er bange for smittefaren,« siger Laila Legrenzi, som sammen med sin mand og bror driver en bedemandsforretning i den italienske modeby.

Men mode er ikke på nogens læber i denne barske tid.

For med Norditalien og særligt Milano som det område i Europa, der med afstand er hårdest ramt af den frygtede coronavirus, gælder det bogstaveligt talt liv eller død.

Laila Legrenzi og hendes far og bror har da også ekstraordinært travlt i øjeblikket.

For når ikke alene planlagte barnedåbs-ceremonier og bryllupper men nu også begravelser bliver aflyst på stribe på grund af coronavirus og frygten for den, er det kun bedemanden og dennes hjælpere, som er til stede ved jordfæstelser og aflevering af afdøde til kremering.

»Det er endnu mere trist end normalt,« lyder det fra Laila Legrenzi.

For ingen begravelser bliver holdt i kirken her i den værste krise i årtier i de hårdest ramte områder.

Og med nu samtlige 60 millioner italienere underlagt Conte-regeringens stramme dekret i forsøget på at inddæmme coronavirus, går ingen ram forbi af følgerne i støvlelandet, hvor myndighederne tirsdag aften gjorde det aktuelle antal af smittede borgere op til 9.172.

Hidtil er 463 afgået ved døden af coronavirus i Italien, mens 724 er blevet raskmeldt.

Antallet af smittede og dødsofre stiger fortsat dag for dag.

Ligesom det også gør blandt andet i Danmark, hvor der det seneste døgns tid er sket en eksplosiv stigning i antallet af smittede til nu 262.

Tilbage til Milano og Laila Legrenzi, der fortæller om de familier, som i disse dage mister deres kære:

»Kun hvis man er heldig, kommer præsten forbi og velsigner den afdøde i hjemmet eller på sygehuset,« siger hun og konstaterer, at det ellers er bedemanden, der bliver den nærmeste til at forsøge at give de pårørende trøst.

Italienerne må stadig godt gå ud og handle, gå tur, lufte hunden, jogge eller for eksempel lave gymnastik i parken.

Men kun hvis man holder minimum en meters afstand til den nærmeste person.

Af samme grund anbefaler myndighederne, at man går ud alene eller kun sammen med dem, man bor under tag med.

Er man over 65 år eller har feber på 37,5 grader celcius eller mere, skal man holde sig hjemme.

For italienerne er særligt to ting svære at fordøje netop nu:

At skulle gå glip af den traditionelle søndagsfrokost, hvor hele familien fra spædbørn til bedsteforældre normalt mødes.

Og så fodbolden, hvor de seneste kampe i Serie A i weekenden blev spillet uden tilskuere, men som i den kommende tid nu helt er blevet aflyst ligesom alle andre sportsbegivenheder.

Oven i det hele har selv de skiglade turister i den friske luft i flere tusinde meters højde fået deres sidste tur ned ad pisterne.

Tirsdag lukkede alle italienske skisportsteders liftsystemer i forsøg på at begrænse coronasmitte.