I Lalandias to ferieparker vil gæsterne nu også komme til at mærke frygten for coronavirussen.



Ferie-mekkaet på Lolland og i Billund tager nemlig en række forbehold for at undgå spredning af sygdommen.

Fredag anbefalede regeringen og sundhedsmyndighederne at undgå forsamlinger på mere end 1000 deltagere og opfordrede arrangører til at aflyser koncerter, eventer og så videre.

Det kommer vandglade børn og barnlige sjæle også til at mærke den kommende tid.

Af Lalandias hjemmeside fremgår det, at ferielandet følger anbefalingerne om at undgå forsamlinger på mere end 1000 personer.

Derfor vil der blive lukket for adgang, når gæsteantallet når op på 1000. Herefter vil der blive givet løbende adgang, efterhånden som der bliver plads.

Der vil ikke være adgang for dagsgæster på lørdage og søndag i marts. De to Lalandia-parker i Rødby og i Billund øger også rengøringen på især dørhåndtag, toiletter og gelændere.

Lalandia understreger dog også, at gæster, som ikke har været i de hårdest ramte områder, Norditalien, Kina, Iran og Sydkorea, er velkomne i feriecenteret.