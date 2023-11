Med fem dages mellemrum er to kvinder blevet forsøgt kidnappet i Herning. Og utrygheden får folk til at reagere prompte.

Det kan man mærke hos Siréne, der producerer overfaldsalarmer.

Det skriver TV Midtvest.

»Vi har allerede kunnet mærke en stigende efterspørgsel. Også omkring Herning og Holstebro, hvor der netop har været nogle sager, hvor unge piger har været udsat for alvorlige situationer,« siger Kristine Skovgaard, som har været med til at udvikle alarmen, til mediet.

Alarmen fungerer på den måde, at man skal give den et tryk med to kilo – så er den udløst.

Borgere, der har tilmeldt sig som frivillige runners, vil så få besked, og man kan efterfølgende løbe hen til det, hvor alarmen er aktiveret.

Det første kidnapningsforsøg fandt sted 29. oktober i H.P. Hansens Vej i Herning.

En 22-årig kvinde blev antastet af to mænd i en bil, som forsøgte at få hende med. Hun gjorde dog modstand og slap væk.

Natten til fredag 3. november skete en lignende hændelse, hvor en 18-årig kvinde blev forsøgt kidnappet. Det skete på Th. Nielsens Gade i Herning.

»Mens hun går der alene, kommer der en bil kørende op ved siden af hende. Der er to mænd, der tager fat i hende og forsøger at få hende med ind i bilen,« har politiassistent i lokalpolitiet i Herning, Henning Præstegaard, udtalt til Ritzau.

Hun gjorde så meget modstand, at de to mænd flygtede fra stedet.

Hun har fortalt politiet, at der var tale om to mørkklædte mænd på mellem 25 og 30 år. De var omkring 180-185 centimeter høje og brune i huden. Den ene havde fuldskæg og en hue på hovedet, mens den anden var iført en kasket.

Politiet formoder, at gerningsmændene er de samme i begge sager. Gerningsbilen var en blå stationcar – muligvis en Ford Mondeo eller Ford Focus.

Udover stigende salg af overfaldsalarmer, er borgere i og omkring Herning også stimlet sammen på Facebook.

B.T. har talt med Maria Romvig Kristensen, der har oprettet gruppen 'Herning – Kom Sikkert Hjem'. Her kan unge stimle sammen og følges ad hjem fra byen, ligesom frivillige kan tilbyde gratis lift.

574 har meldt sig ind i gruppen.

Politiet vil gerne i kontakt med vidner, som måtte ligge inde med oplysninger, der kan bidrage til efterforskningen.