Du er måske stødt på dem i gadebilledet de seneste dage.

Vrede mennesker, der holder store hjemmelavede bannere med skarpe budskaber på.

De har holdt til foran Comwell Hvide Hus, og det har de på grund af de mennesker, der er rykket ind i konferencelokalerne i disse dage.

»Våbenindustrien holder årsmøde. Man holder også en våbenmesse, fordi Forsvarsministeriet er kommet med en strategi for, hvordan man styrker våbenindustrien i Danmark,« siger en af bannerførerne, Allan Vokstrup.

Han uddyber, at han og resten af aktivisterne ikke ønsker en oprustning af det danske forsvar.

Spørger du folkene på den anden side af hotellets mure, er det dog ikke helt det, der foregår.

»Det er bare et årsmøde i forsvarsindustrien, som alle brancher jo sikkert også har. Folk fra Forsvaret fortæller om deres planer for fremtiden, og hvordan de vil gribe dem an. Det er meget stille og roligt,« siger Andreas Krog, der er redaktør for Altinget Forsvar, og som deltager i konferencen hvert år.

Helt præcis er det The Danish Defence Annual Conference (DDAC), der bliver holdt i Hvide Hus disse dage.

Det er en årlig begivenhed, hvor den danske forsvarsindustri mødes til oplæg og diskussioner med andre fra industrien.

Åbningstalen blev i år holdt af forsvarsminister Trine Bramsen (S), og efterfølgende har der været taler med alt fra admiraler til astrofysikere.

En ganske harmløs komsammen, mener Andreas Krog modsat aktivisterne.

»En våbenmesse kan man ikke ligefrem kalde det. Der går jo ikke chefer rundt med store checkhæfter og kigger på fly og kanoner, der er udstillet i foyeren. Det er mere bare 280 mænd i sorte jakkesæt og 20 kvinder, der taler i en konferencesal,« siger han.

Taletiden er blandt andet blevet brugt til at diskutere nye teknologier, der skal implementeres i Forsvarets arbejde. Derudover står indkøb af droner på programmet.

Dronerne skal eksempelvis bruges til en ny brigade på 4.000 mand. Forsvaret er tidligere blevet udskældt i medierne for at være for optimistiske i forhold til, hvornår brigaden kan stå klar.