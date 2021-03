Pengekassen er tom hos Dennis og Lotte Cykler i København. Og da parret skulle betale moms 1. marts, kunne de ikke.

Den lille cykelforhandler i Indre København er ikke alene, og derfor blev der 23. februar vedtaget en låneordning til kriseramte virksomheder. Problemet er bare, at virksomhederne først kan ansøge om lånet, 17 dage efter indbetalingsfristen for momsen er overskredet.

»Vi er i forvejen en måned bagud med alle vores betalinger. Hvorfor skal vi betale strafrenter for nogle penge, som politikerne allerede har vedtaget, at vi kan vente med at betale?« spørger Dennis Grubbeholm, der er ejer forretningen Dennis og Lotte Cykler sammen med sin kone, Lotte.

Sidste år fik virksomhederne mulighed for at udskyde momsen grundet corona. De penge skulle så betales tilbage 1. marts i år.

Det skal virksomhederne betale i renter og gebyrer: Virksomheder, der ikke har indbetalt moms d.1 marts, skal betale 0,7 % i rente. Renter beregnes som en saldorente. I praksis vil det sige, at renten beregnes dagligt på baggrund af den skyldige saldo. Rentesatsen er fælles for alle krav, der indgår i saldoen. Den beregnede rente tilskrives en gang om måneden og indgår i den skyldige saldo. Derudover, så vil virksomheder, der skylder mere end 5000 kroner modtage rykkere. Rykkeren sendes efter 5 hverdage.

Rykkeren sendes på hele saldoen.

Når rykkeren sendes, opkræver SKAT samtidig et rykkergebyr på 65 kr.

Rykkeren udsendes med en frist på 8 hverdage.

Hvis SKAT efter yderligere 3 hverdage ikke har modtaget din betaling, så overdrages hele saldoen til inddrivelse.

Men nedsat omsætning, restriktioner og nedlukninger har tømt pengekassen hos flere tusinder virksomheder på trods af hjælpepakker, så for at undgå konkurs vedtog Folketinget en låneordning 23. februar.

Det helt store problem for Dennis Grubbeholm og hans kone er nu, at de først kan ansøge om momslånet 17. marts, og efterfølgende kan der gå op til 12 arbejdsdage, før ansøgning er godkendt og pengene sat ind på parrets skattekonto.

Og i den periode skal der så betales renter og rykkergebyrer af de 115.000 kroner, som de skylder til moms.

»Vi ender med at skulle betale en ekstra regning i form af strafrenter og rykkere for den moms, som vi ikke kan betale. Vi ved ikke, hvor meget det ender med at blive, for vi ved jo ikke, hvornår pengene kommer,« fortæller Dennis Grubbeholm.

Kassen er tom, vi lægger selv ud for alt. Vi er helt presset i bund. Så selvom det er en kort periode, så betyder det alt for vores økonomi. Dennis Grubbeholm, virksomhedsejer

For selvom cykelforhandleren på papiret maksimalt kan komme til at vente til 2. april, så er Dennis Grubbeholms tillid til systemet meget lille:

»Hvor mange virksomheder er vi lige, der kommer til at sidde klar ved tasterne? 10.000? 50.000? 100.000? Vi ved jo af erfaring, at it-systemer i Danmark ikke ligefrem er holdbare. Så hvad sker der, hvis systemet bryder sammen? Skal vi så vente endnu længere tid?«

Sidste år, hvor der var tilsvarende låneordninger, fik 27.000 ud af 30.300 virksomheder, som ansøgte over to omgange, godkendt lån for cirka 7,4 milliarder kroner.

Om samme antal virksomheder kommer til at søge i år, vides ikke.

En ting er dog sikkert. De virksomheder, der søger, skal betale renter, indtil de får lånet, hvis ikke de har betalt momsen 1. marts.

Og det skyldes ifølge skatteminister Morten Bødskov, »at Skatteforvaltningen ikke har de fornødne specialiserede ressourcer til at håndtere åbningen af alle tre foreslåede låneordninger på én gang«.

Det skriver han som svar på et spørgsmål stillet af skatteordfører Louise Schack Elholm fra Venstre. Der er nemlig tre låneordninger, som kommer i spil i den kommende tid.

Og hvad angår spørgsmålet om renter i ansøgningsperioden, skriver Morten Bødskov:

»Der er som sagt kun tale om en kort periode, før virksomheder, der søger om et lån, enten får lånet udbetalt eller får en rentefri henstand. Samlet set er det således min opfattelse, at de foreslåede låneordninger er gode ordninger, der sammen med de mange andre hjælpepakker bidrager til at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.«

Virksomhederne, der søger om momslånet, skal huske: At angive moms inden 1. marts. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

Virksomheden må ikke have udeståender. Det kan for eksempel være, at du skal erstatte en eller flere foreløbige fastsættelser med en korrekt indberetning.

Hvis virksomheden har fået et lån, men glemmer at indberette eksempelvis A-skat og AM-bidrag, moms eller punktafgifter rettidigt efterfølgende og dermed får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

Derudover må virksomheden ikke være begæret konkurs eller stå foran en konkursbegæring.

Men for Dennis Grubbeholm betyder perioden meget.

»Kassen er tom, vi lægger selv ud for alt. Vi er helt presset i bund. Så selvom det er en kort periode, så betyder det alt for vores økonomi.«

»Vi er ikke en eller anden lyssky forretning. Vi har ikke fået en krone i hjælpepakker. Vi er en lillebitte virksomhed, der har fået udskudt momsen. Det er det. Det er helt vildt, at vi nu skal betale de her renter.«

Hvis Dennis og Lotte Grubbeholm bliver godkendt til et lån, så de kan betale deres moms samt renter og rykkergebyr, skal pengene være tilbagebetalt 1. februar 2022.