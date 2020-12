Det er fem år siden nu.

De kommer kørende med 80 km/t. på landevejen, da en anden bilist glemmer eller overser sin ubetingede vigepligt og kører lige ud foran dem.

Marianne Ahlers, 34 år og fra Ålling mellem Grindsted og Varde, og hendes mand har ikke en jordisk chance for at undvige og brager ind i siden på bilen.

De kommer begge alvorligt til skade. Marianne Ahlers mand brækker brystbenet, og de får begge skader i nakken og ryggen.

Marianne Ahlers, 34 år og fra Ålling mellem Varde og Grindsted. Foto: Privat foto Vis mere Marianne Ahlers, 34 år og fra Ålling mellem Varde og Grindsted. Foto: Privat foto

På det tidspunkt er Marianne Ahlers butikschef og hendes mand pilot. Det er de ikke mere.

Ingen af dem er i dag i arbejde, men er efter et langt forløb blevet tilkendt ret til fleksjob i henholdsvis 15 og 12 timer om ugen.

I dag lever de i høj grad af den millionerstatning, som de har fået udbetalt som følge af ulykken.

Pengene satte de klogeligt ind på hver sin såkaldte kreditorbeskyttede konto i Danske Bank, så erstatningen er beskyttet mod modregning i kontanthjælp, førtidspension og udlæg fra kreditorer.

(ARKIV) Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men nu har Danske Bank og flere andre banker indført negative renter på kreditorbeskyttede konti, og det betyder, at Marianne Ahlers og hendes mands erstatning – og alle andre med erstatninger stående på kreditorbeskyttede konti – bliver udhulet med 6.000 kroner (minus 0,6 procent i rente) om året for hver million.

Et det rimeligt? Ikke hvis man spørger Marianne Ahlers.

»Pengene bliver jo ædt op af de negative renter,« siger hun og tilføjer:

»Ikke nok med, at man skal slås for at få sin erstatning, nu skal man saftsuseme også slås for at beholde den.«

Marianne Ahlers er blevet tilkendt fleksjob, som hun kan påbegynde til foråret. Foto: Privat foto Vis mere Marianne Ahlers er blevet tilkendt fleksjob, som hun kan påbegynde til foråret. Foto: Privat foto

Tirsdag fortalte B.T. om en mor, Bettina Albertsen fra København, til en i dag 21-årig søn, som står i en lignende situation,

Hendes søn blev som 14-årig tilkendt en erstatning på 1,9 millioner kroner efter et invaliderende overfald begået af nogle elever på hans skole.

Beskeden fra Danske Bank til såvel Bettina Albertsen som Marianne Ahlers er, at de kan investere pengene, hvis de vil undgå negative renter og dermed udhuling af erstatningen.

Men det er ikke rådgivning, som Bettina Albertsen eller Marianne Ahlers kan bruge til noget.

»Det er ikke en reel mulighed for os, da det er nogle penge, vi bruger løbende. Vi hæver 10.000-20.000 kroner om måneden,« siger Marianne Ahlers.

»Vi er ikke i en situation, hvor vi kan løbe den risiko, en investering er. Vi har stadig en retssag kørende på en større del af erstatningen, og hvis det ender med, at vi ikke får mere, er det altså det her, vi har. Vi kan ikke forsvare at gamble med pengene. Vi er en familie med fire børn, vi skal opretholde.«

Marianne Ahlers og flere andre borgere, som har henvendt sig til B.T. om sagen, spørger, om det virkelig kan være lovligt, at bankerne med negative renter nu dræner deres ellers kreditorbeskyttede konti?

Svaret er ja, lyder det fra Kristina Siig, juraprofessor ved SDU og ekspert i erstatningsret.

Retsplejelovens paragraf 513 beskytter nemlig kun mod 'udlæg', og bankernes negative renter er i juridisk forstand ikke et udlæg, forklarer Kristina Siig.

»Hvis pengene på kreditorbeskyttede konti skal sikres mod negative renter, vil det derfor kræve ny regulering,« siger hun.

Det kan ifølge Kristina Siig eksempelvis ske ved, at et politisk flertal på Christiansborg giver erhvervsministeren mulighed for at pålægge bankerne at friholde kreditorbeskyttede konti for negative renter.

Regningen kan banken så sende videre til bankens øvrige kunder, eller også kan lovgiverne beslutte, at det er samfundets fælleskasse, der skal betale den omkostning for bankerne, påpeger Kristina Siig.

Jacob Mark (SF), finans- og børneordfører. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jacob Mark (SF), finans- og børneordfører. Foto: Niels Christian Vilmann

SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er oprørte over, at bankerne opkræver negative renter af erstatninger indsat på kreditorbeskyttede konti, og kræver et lovindgreb.

SF inddrog tirsdag erhvervsminister Simon Kollerup i sagen, da partiet gennem såkaldte paragraf 20-spørgsmål har bedt ministeren forholde sig til sagen.

I Ålling krydser Marianne Ahlers fingre for, at de folkevalgte på Christiansborg vil bruge en del af juleferien på at overveje, om ofre for ulykker eller vold skal beskyttes bedre økonomisk.

»Jeg synes, vi har kæmpet nok som skadelidte allerede. Det er en årelang kamp at få tilkendt sin erstatning, og nu skal vi så kæmpe for et beholde pengene bagefter. Det er ikke rimeligt.«