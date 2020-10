Den aktuelle mangel på influenzavaccine og pneumokokvaccine betyder, at praktiserende læger over hele landet i disse dage nødtvunget må afvise patienter i hobetal.

Også kronisk syge patienter, som ellers er dem, der først og fremmest har behov for at blive vaccineret.

Det siger Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

»Det forekommer hvert år, at der kommer et tidspunkt eller en periode, hvor der er mangel på vaccine, og så må man vente, til man kan få nogle flere doser. Men situationen er helt ekstraordinær i år,« siger Jørgen Skadborg til B.T.

Statens Serum Institut har bestilt 1,6 millioner doser influenzavaccine hjem. Det er et betydeligt større antal end normalt, hvilket skyldes situationen med coronavirus.

Men det er altså alligevel ikke nok.

Ifølge Jørgen Skadborg er hovedproblemet dog ikke så meget selve antallet.

»Det vil jo altid være et skøn, hvor mange der er behov for, så den del mener jeg faktisk rammer inden for skiven. Dét, jeg mener er helt galt, er, at det er en fejlagtig måde, man har tilrettelagt vaccinationerne på,« siger han og forklarer:

»Fra politisk hold har man ladet markedskræfterne bestemme, så apoteker og private vaccinationsbureauer har fået deres del på bekostning af praktiserende læger. Det er et forkert koncept, fordi vi nu står i den situation, at vi må afvise patienter, da vi – i al fald indtil videre – ikke kan få mere vaccine. Det burde være faglighed og ikke markedsmekanismerne, der bestemmer det her,« siger en frustreret Jørgen Skadborg, der som formand for PLO repræsenterer 2.200 små og mellemstore lægeklinikker landet over.

»Jeg mener, at vi som de første bør have rådighed over vaccinerne. Men i stedet har man valgt en metode, hvor man har givet området frit, i håb om at så mange som muligt bliver vaccineret. Og der er vi som praktiserende læger blevet overhalet indenom. Det er uholdbart,« siger PLO-formanden.

Han kender selv problemet fra sin egen lægeklinik i Billund, hvor han har måttet lade sine lægesekretærer ringe rundt og aflyse ellers planlagte vaccinationer – også af kronisk syge patienter.

For at samme situation ikke opstår igen, foreslår Jørgen Skadborg nu, at lægehusene fremover får et forspring på eksempelvis en måned på bekostning af apoteker og andre private aktører, som tilbyder at komme ud i store virksomheder eller kommuner for at vaccinere – typisk raske – medarbejdere.

»For at vi ikke skal stå i den situation igen næste år, bør der indføres en form for forsyningssikkerhed i forhold til de praktiserende læger. Jeg ved, at der er apoteker, som sidder inde med X antal vacciner på lager. Vacciner, som vi praktiserende læger ikke kan få. Jeg synes, det ser dumt ud, at man ikke kan prioritere de mest syge og få dem behandlet først. Det er pinligt for sundhedsvæsenet,« mener Jørgen Skadborg.

Der er i øjeblikket ingen tidshorisont på, hvornår Statens Serum Institut kan skaffe flere doser influenzavaccine hjem, da efterspørgslen er stor over hele verden.

Pneumokokvaccine, der blandt andet gives til KOL-patienter, ventes tidligst at kunne fås fra februar.

Ifølge Danmarks Apotekerforening er der i løbet af de seneste blot to uger givet 120.000 vaccinationer mod influenza på de af landets 380 apoteker, som tilbyder det.

Det er lige så mange vaccinationer, som blev givet hele sidste år.

Målgruppen for influenzavaccine er først og fremmest personer over 65 år samt andre særligt sårbare grupper.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Statens Serum Institut.