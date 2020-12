Gert Nodin er mildt sagt frustreret. Over de anbefalinger, danskerne har fået til at klare deres juleindkøb.

»Det er jo totalt hovedløst, at man står i primetime og fortæller det her. Det er jo dræbende for dansk detailhandel,« siger han.

Den tidligere Superliga-spiller ejer syv herretøjsbutikker i Køge, Hellerup og på Frederiksberg. Han har med egne ord været »i chok« over de udmeldinger, der er i kommet i de seneste uger. Fra statsminister Mette Frederiksen, fra sundhedsminister Magnus Heunicke, fra erhvervsminister Simon Kollerup og fra Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm. Eksempelvis.

Gentagende gange er danskere blevet opfordret til at klare deres juleindkøb på nettet for på den måde at være med til at stoppe coronasmittespredningen. Senest på mandagens store coronapressemøde og i de nye juleretningslinjer fra Sundhedsstyrelsen lyder det endda kort og godt under punktet 'Juleindkøb': »Foretag dine indkøb online«.

Senest mandag blev der på et pressemøde opfordret til at handle på nettet.

Endnu har Gert Nodin ikke registreret en omsætningsnedgang i sine butikker, men han frygter det værste.

»December er årets største måned, og julehandlen begynder statistisk set først rigtigt fra 16. eller 17. december, så det er klart, at hvis man står 17 dage før jul og opfordrer folk til at handle på nettet, så vil det kunne mærkes. De siger, at det er farligt at komme i butikker. Hvad er det for noget?« siger han:

Og du mener, at kunderne trygt kan komme i dine butikker på trods af coronaen?

»Vi gør og har hele tiden gjort alt, hvad vi overhovedet kan. Vi har dispensere foran alle vores indgange, så folk kan spritte deres hænder. Vi overholder alle krav omkring, hvor mange mennesker der må være i vores forretninger. Vi har sprit ved disken til kunderne, når de har brugt dankortterminalen. Vi går med mundbind allesammen. Vi spritter selv af i butikkerne ved alle tastaturer og lignende,« siger Gert Nodin:

Gert Nodin ejer syv herretøjsbutikker.

»Jeg kan nævne mange andre steder, hvor der slet ikke gøres det samme. Hvad med S-tog? Hvorfor er der ikke dispensere dér? Man kan da blive smittet ved at røre ved håndtag eller sæder. Det er helt grotesk.«

Allerede for et par uger siden luftede Gert Nodin sin kritik offentligt for første gang. Det skete i et opslag på Facebook, der fik en del opmærksomhed med over 450 delinger, over 100 kommentarer og mere end 600 likes. Overskriften var: 'Er der julelys på nettet, hr. minister?'.

Pointen var, at det jo eksempelvis er de fysiske butikker i landets gågader, der er med til at finansiere den julebelysning, der hænger over de julehandlende kunder. Der vil der ikke længere være råd til, hvis handlen bliver flyttet over på nettet. Til B.T. uddyber den tidligere fodboldspiller:

»Det virker ikke til, at de aner, hvad det drejer sig om. Mange af de store onlinebutikker, hvor danskerne handler, er udenlandske. Det kommer der ikke julebelysning i gaderne af, og det finansierer i hvert fald ikke den danske vores sygehusvæsen, plejehjem eller politi. Hvor skal alle de penge komme fra til den velfærd, som vi gerne vil opretholde – især efter covid-19 hvor der er endnu større sår, der skal heles?« spørger Gert Nodin.

Han var med til at vinde DM-guld med Herfølge i 2000, hvorefter han stoppede karrieren. Allerede i 1996 fik han dog sin første butik, og han har siden stille og roligt fået flere af slagsen til porteføljen.

Han har en opfordring til politikerne og ikke mindst forbrugerne inden julehandlen.

»Tænk jer nu om. Hvorfor er det mig som lille købmand, der skal råbe op? Nogen skal gøre oprør. Hvis alle handler på nettet, vil butikkerne forsvinde og dermed bylivet. Så vil der kun være frisører og spisesteder tilbage i handelsbyerne, og det er da ikke særligt charmerende,« siger Gert Nodin.

