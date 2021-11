Det var billederne fra Bravo Tours' hjemmeside, der overbeviste Alexander Lildal og hans kæreste, da de i september sad og kiggede på forskellige rejsedestinationer.

Den lækre pool med uforstyrret havudsigt. Den charmerende restaurant med lyseblå søjler og farverig udsmykning.

Og det nærmest regnbueagtige hotelværelse med gul maling, grøn sengeramme, blåt sengetøj og masser af sydlandsk charme.

Derfor kunne de heller ikke vente med at nå til hotellet, da de i begyndelsen af november drog afsted mod hotellet: Hotel Bahia Flamingo på Tenerife.

»Jeg tænkte, at det var sgu et sted, man skulle slappe. Det så lækkert ud, og værelserne var flotte, så det var helt klart billederne, vi blev solgt af,« fortæller Alexander Lildal til B.T.

Alexander Lildal Foto: Privatfoto Vis mere Alexander Lildal Foto: Privatfoto

Alexander og kæresten Jesper skulle dog vise sig at blive vældig skuffede.

Det vidste sig nemlig, at de bestemt ikke følte, at de var ankommet til det hotel, som de havde set på Bravo Tours' hjemmeside.

Først og fremmest var der soveværelset.

Her var det farverige og sydlandsk inspirerede soveværelse byttet ud med et minimalistisk værelse, der bestemt ikke lignede det på Bravo Tours' hjemmeside.

Billedet til venstre er fra Bravo Tours' hjemmeside. Til højre ser man det, som Alexander kom ned til. Vis mere Billedet til venstre er fra Bravo Tours' hjemmeside. Til højre ser man det, som Alexander kom ned til.

»Det var jo et helt andet værelse og for at toppe den, var det et gammel, stort fjernsyn og ikke den fladskærm, der hang på billedet,« siger Alexander.

Og da kæresteparret kom ned i restauranten, var det bestemt ikke sådan, at humøret blev løftet.

Her var det nemlig svært at spotte det nærmest græske, lyseblå tema med de gammeldags symboler.

Til venstre ser man restauranten, som Alexander og kæresten spiste i. Til højre ser man den, som Bravo Tours reklamerer med. Vis mere Til venstre ser man restauranten, som Alexander og kæresten spiste i. Til højre ser man den, som Bravo Tours reklamerer med.

»Det lignede kantinen på en efterskole. Det var gråt i gråt og helt vildt sørgeligt. Vi tænkte, at der var noget helt galt,« siger Alexander.

Og den følelse blev ved.

Da han senere på dagen lå ved poolen, bemærkede han nemlig også, at der var en masse lygtepæle i udsigten mod havet, som han ikke følte at have set på billederne.

Den mistanke blev bekræftet, da han så tog et kig på de billeder, som lå på rejseselskabets hjemmeside.

Billedet til venstre er Alexanders, hvor du kan se lygtepælene. Billedet til højre er fra Bravo Tours' hjemmeside. Vis mere Billedet til venstre er Alexanders, hvor du kan se lygtepælene. Billedet til højre er fra Bravo Tours' hjemmeside.

»Jeg prøvede at tage et billede fra nogenlunde samme vinkel, og der er altså fem-seks lygtepæle, så det ligner meget, at det er blevet photoshoppet væk. Det synes jeg,« siger Alexander.

Da han og kæresten kom hjem fra de varme himmelstrøg, tog de kontakt og brokkede sig til Bravo Tours, og efter en masse mails frem og tilbage har rejseselskabet tilbudt at tilbagebetale 12,5 procent af rejsen.

Men det er ifølge Alexander ikke nok.

»Vi har jo ikke fået, hvad vi betalte for, og det er altså en flad fornemmelse. Vi har også været i kontakt med Bravo Tours dernede, så det har vi også brugt energi på. Jeg synes simpelthen ikke, at sådan en lille kompensation giver mening,« siger Alexander, som også pointerer, at der eksempelvis blev reklameret med en tennisbane, hvilket ikke var tilfældet, da de kom ned til hotellet.

Hos Bravo Tours er de dog ikke enige. Langtfra endda.

»Vi synes ikke, at der er en sag. Han har selv booket et trestjernet hotel på vores hjemmeside, men det virker, som om han burde have booket et firestjernet med de forventninger, han har haft,« siger Peder Hornshøj, der er direktør hos rejseselskabet.

Det handler ikke om, hvor flot hotellet er, men at billederne er anderledes?

»Vi har ikke fået de nyeste billeder fra hotellet, men jeg synes ikke, at der er noget problem. Faktisk synes jeg, at virkeligheden er blevet bedre, efter hotellet har malet og renoveret, så det fremstår mere moderne.«

På jeres billede er restauranten sydlandsk inspireret med blå farver og udsmykning, men Alexander mener, at det i dag ligner en efterskolekantine. Er det retfærdigt?

»Restauranten er blevet renoveret til det bedre og fremstår mere moderne, så det forstår jeg ikke. Men det er jo en smagssag.«

Hvis man ser på et billede af poolen på jeres hjemmeside, ligner det, at en række lygtepæle er blevet photoshoppet væk. Er det korrekt?

»Nej, der er ingen manipulation. Det er vinklen, som er anderledes.«

Så er der værelserne. Alexander bestilte et farverigt værelse med fladskærm, men ankom til et hvidt med et gammel billedrørsfjernsyn. Er det også bare renovering?

»Ja, værelserne er blevet lavet bedre og renoveret, men fjernsynet er selvfølgelig ærgerligt. Det kan vi godt se, og det vil vi selvfølgelig høre hotellet til.«

Alt i alt mener Alexander ikke, at han har fået, hvad han har betalt for. Forstår I det?

»Nej, det mener vi ikke, men vi har selvfølgelig tilbudt ham en procentsatsretur for manglende tennisbane, og det er også ændret og opdateret på hjemmesiden nu. Generelt synes vi, at hotellet er forbedret, hvilket også bekræftes af en høj gæstetilfredshed blandt vores gæster, der har boet på hotellet, siden vi startede sæsonen i oktober. Vi har desuden bedt hotellet om nye billeder, så vi kan opdatere vores hjemmeside.«