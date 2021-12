Mandag kunne danskere over 40 år bestille tid til tredje vaccination med corona, hvis det er 4,5 måneder eller mere siden, de fik første stik.

Og det skabte kaos bag skærmene for massevis af danskere.

Jan Nielsen fortæller, at han og hans kone gentagne gange forsøgte at bestille tid til hans kone i weekenden, efter hun var blevet inviteret via e-Boks.

»Jeg tror, vi har prøvet 20 gange fra fredag aften til mandag,« fortæller Jan Nielsen.

Hver gang parret havde fundet en tid, blev de mødt af en besked om, at der var sket en intern fejl, og at de skulle genindlæse siden.

»Jeg tror, systemet er overbelastet. Vi kunne også se, der var 40.000 i kø foran os,« siger Jan Nielsen.

Han kontaktede lørdag formiddag Region Syddanmark for at få hjælp, men de kunne ikke svare på, hvordan parret skulle forholde sig.

Ole Jensen på 63 år kom modsat Jan og Kirsten igennem systemet efter lang ventetid og to forsøg, men han blev overrasket, da han så, hvornår han kunne få tredje vaccination.

Jan og Kirsten har hen over weekenden haft store problemer med at bestille tid til tredje stik. (Privatfoto) Vis mere Jan og Kirsten har hen over weekenden haft store problemer med at bestille tid til tredje stik. (Privatfoto)

Han kunne nemlig først få en tid 30. december.

»Men så jeg, at der er mange praktiserende læger, som vaccinerer, så nu prøver jeg at få en tid der i stedet for,« siger Ole Jensen.

Han undrer sig over, at der tilsyneladende kun er et vaccinationssted i Aalborg.

»Det ville nok være nyttigt med lidt flere steder, ligesom det ville være rart at vide, om der kommer flere tider i løbet af de næste par dage.«

Jesper Laursen er også en af dem, der har haft problemer med at bestille tid til vaccination.

»Jeg startede klokken 7.30 og kom på klokken 10, men så kunne jeg til gengæld få en tid allerede lørdag,« siger Jesper Laursen.

Han undrer sig over, at myndighederne efter to år ikke har systemer, der er gearet til en stor efterspørgsel på en gang.

»Det er mærkeligt, de ikke har optimeret det endnu.«

Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation holdt mandag pressemøde om blandt andet den fremskyndende indkaldelse til tredje vaccination.

Her var sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner Erik Jylling også meget ærlig omkring, at den fremrykkede vaccinationsindsats belaster systemerne.

»Det er også sikkert, at vores it-systemer vil blive strakt til det yderste. Derfor vil man også kunne opleve ventetid for at booke tid til en vaccination,« sagde han på pressemødet.

På samme møde blev det også understreget, at det ikke er en mangel på vacciner, som udgør problemet, men at der er to ting, som gør det svært at komme hurtigt i mål med at få vaccineret alle.

»Der er ingen tvivl om, at det ikke er vacciner, vi mangler. Dem har vi rigeligt af. Men der er to flaskehalse – og det ene er vores bookingsystemer, og det andet er vaccinepersonale,« sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Henrik Jylling fra Danske Regioner råder til, at man bestiller tid til vaccination på skæve tidspunkter.

Søren Brostrøm supplerede og sagde, at systemet er blevet lettere, så man kan ændre sin tid uden automatisk at ændre den tid, man har.