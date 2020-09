Kender du det: Du putter for eksempel 20 tomme flasker eller dåser ind i pantautomaten, men kun 13 af dem bliver registreret?

Du kigger – forgæves – efter servicemedarbejderen. Og går. Du har lige mistet syv kroner.

Den situation kender mostproducent Michael Lindebjerg, indehaver af Samsø Æbler, alt for godt. Det samme gør mange af hans kunder.

Også Jan Wisler Ledegaard, indehaver af mikrobryggeriet Rosenholm Bryghus på Djursland, kender situationen. Ligesom mange af hans kunder.

»Jeg betaler 2,55 kroner pr. pantmærke hos Dansk Retursystem og har som relativ nystartet købt for 10.000 kroner. Men jeg oplever igen og igen, at systemet ikke virker. Flaskeautomaten 'spiser' flaskerne, og kunden bliver snydt. Og flasken havner i containeren i stedet for at gå til genbrug. Samtidig har jeg mistet mine 2,55 pr. flaske,« siger Michael Lindebjerg.

I de tilfælde, hvor en kunde henvender sig personligt til ham, udbetaler han den manglende pant af egen lomme. Han synes ikke, han kan være andet bekendt.

»Jeg synes, det er rigtig træls, at jeg kommer til at stå tilbage som banditten i det her, for det er Dansk Retursystem, der ikke har gjort noget ved problemet, selv om jeg løbende har henvendt mig til dem siden oktober sidste år. De siger bare, at det fungerer tilfredsstillende. Det er absolut ikke min oplevelse,« siger han.

Michael Lindebjerg har personligt kørt rundt og testet pantautomater både på Samsø, i Aarhus-området og i København for at bevise over for Dansk Retursystem, at han mener, der er et helt generelt og dermed langt større problem med det danske pantsystem, hvor enten kunder eller producenter – eller begge – bliver snydt.

»Jeg har testet mindst 150 flasker flere forskellige steder i landet. Omkring en tredjedel af flaskerne er blevet 'spist' af automaten, uden jeg har fået min pant. Altså præcis det samme, som kunderne oplever. Så jeg er bestemt ikke enig med Dansk Retursystem i, at alt fungerer fint.«

»Som producent føler jeg, at jeg har en pistol for panden, for hvis jeg ikke køber de her pantmærker og sætter dem på mine flasker, så får jeg en bøde,« siger Michael Lindebjerg.

Brygger Jan Wisler Ledegaard har købt for 20.000 kroner pantmærker til sine ølflasker. Han har samme oplevelse som Michael Lindebjerg.

»Det sker tit, at folk kommer og siger til mig, at de ikke får pant tilbage for mine flasker. Jeg har selv testet det og får i gennemsnit kun pant for cirka to ud af tre. Så sent som i søndags blev jeg kontaktet af en bekendt om det samme. Jeg risikerer jo at miste kunder, for de kommer reelt til at betale en overpris for mit produkt. Men jeg er tvunget med i det her system, så jeg kan intet gøre ved det,« siger Jan Wisler Ledegaard.

Han tilføjer:

»Dansk Retursystem kalder sig selv for verdensmester i pant. Jeg synes nærmere, de er verdensmester i at snyde folk.«

Marlene Holmgaard Friis, markedsdirektør i Dansk Retursystem, afviser kritikken.

»Vi har ingen som helst interesse i, at der er flasker eller dåser, der ikke kommer tilbage i systemet. Tværtimod. Vi er kun interesseret i at have så stor en returprocent som mulig. Vi er en nonprofit-virksomhed, og der er ingen, der skummer fløden på det her,« siger hun.

92 procent af alle flasker og dåser med pant i Danmark kom retur til genanvendelse i 2019. Det er rekord.

Men hvad så med de sidste otte procent – formentlig heriblandt en del af Michael Lindebjergs og Jan Wisler Ledegaards flasker, som bliver ‘spist’ af flaskeautomaten og derfor ikke udløser pant?

Det fremgår af Dansk Retursystems årsrapport 2019, at selskabet sidste år indtægtsførte ikke mindre end 186,7 millioner kroner fra al ikke-indløst pant.

Marlene Holmgaard Friis forklarer, at pengene eller en del af dem ud fra en fordelingsnøgle efterfølgende vil blive ført tilbage til producenterne gennem lavere gebyrer.

»I de tilfælde, hvor man som forbruger afleverer pantflasker eller -dåser, uden at maskinen registrerer dem, opfordrer vi til, at man altid tager fat i medarbejderne ude i butikkerne. Så vil man få udbetalt panten manuelt,« siger Marlene Holmgaard Friis.

Hvor mange der har tålmodighed til det, har hun dog ikke noget bud på.

Hun forklarer, at hvis en flaskeautomat ikke virker efter hensigten, kan det skyldes blandt andet forkert placeret pantmærke, et ødelagt pantmærke, at kameraet i maskinen ikke fungerer, eller at et kar skal skiftes.

Tilbage til mostproducent Michael Lindebjerg:

»Det er jo den samme forklaring, som jeg har hørt på gennem næsten et år. Jeg har endda lavet en test sammen med Dansk Retursystem, som viste, at kun 21 ud af 30 flasker udløste pant. Jeg mener ikke, det er godt nok. De mener, det er et rigtig fint resultat,« siger han træt.

Marlene Holmgaard Friis oplyser, at Dansk Retursystem nu er gået i gang med at gennemgå de maskiner, som Michael Lindebjerg har påvist problemer med.

Michael Lindebjerg fastholder, at han mener, problemet er langt mere udbredt, og at systemet derfor helt generelt bør blive gået efter i sømmene.

Ølbrygger Jan Wisler Ledegaard har i forbindelse med nærværende artikel mandag eftermiddag været i sin lokale SuperBrugsen i Hornslet for at lave endnu en personlig test af pantsystemet.

Han afleverede i alt 83 forskellige pantflasker i automaten. 10 af dem blev 'spist' uden at udløse pant.

Bliver du også snydt for pant? Mail til jahh@bt.dk