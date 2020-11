Hvad ville du sige til at blive tvunget til at bære mundbind i dit hjem?

Det er virkeligheden for alle de unge, der bor på kollegium. Når de skal fra værelset og ud i køkkenet og hente sig en kop kaffe, er det på med mundbindet, og det har skabt en del frustrationer.

Der har ikke på noget tidspunkt været retningslinjer specifikt til kollegier. Men med cirka 360 mennesker under samme tag, som der for eksempel er på Rebæk Søpark Kollegiet i Hvidovre, har beboerrådet ikke kunnet stå inde for, at der ikke har været retningslinjer.

Men skal man bære mundbind på alle fællesarealer, hvor mange må man være i køkkenet eller vaskekælderen ad gangen, hvor længe må man feste, hvor må man feste, og hvad gør man, hvis man bliver smittet?

Karoline Rosenquist Stuhr er frustreret over at stå med ansvaret for coronahåndteringen på sit kollegium. Vis mere Karoline Rosenquist Stuhr er frustreret over at stå med ansvaret for coronahåndteringen på sit kollegium.

Det er nogle af de udfordringer, Karoline Rosenquist Stuhr, som er beboerrådsformand på Rebæk Søpar Kollegiet, har siddet med.

Af flere omgange har hun forsøgt at finde svar hos Sundhedsstyrelsens coronahotline, men svarene har været forskellige og svære at navigere rundt i. Derfor har beboerrådet på kollegiet stykket retningslinjerne sammen ud fra generelle retningslinjer og det, de har fået at vide af coronahotlinen.

Det har særligt været de unge, der har været smittet i efteråret, og derfor er beboerrådet særligt opmærksomme på at have nogle retningslinjer. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Det har særligt været de unge, der har været smittet i efteråret, og derfor er beboerrådet særligt opmærksomme på at have nogle retningslinjer. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Fra coronahotlinen lød beskeden at alle fællesarealer skal betragtes som offentlige rum, og at der derfor skal bæres mundbind.

Det betyder blandt andet, at beboerne skal bære mundbind og makismalt må være 10 personer samlet på alle fællesarealerne, bortset fra køkkenerne, hvor de maksimalt må være 17 og ikke skal bære mundbind. Derudover har de en bar, som er lukket helt, fordi det var for udfordrende med afstandskrav, antal, krav til mundbind og så videre.

»Nogle siger ikke så meget, de gør det bare, og det er fantastisk og så er der andre, der beskylder os for at lyve,« lyder det fra Karoline Rosenquist Stuhr.

Eftersom der ikke har været fælles retningslinjer, har kollegierne håndteret det forskelligt, og det har været endnu en grundt til mistillid blandt beboerne.

Den store udfordring er de mange fællearealer - blandt andet vaskekælderen, hvor Karoline Rosenquist Stuhr har svært ved at vurdere, hvor mange de må være ad gangen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Den store udfordring er de mange fællearealer - blandt andet vaskekælderen, hvor Karoline Rosenquist Stuhr har svært ved at vurdere, hvor mange de må være ad gangen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Der er mange, som nægter at tage mundbind på, når de bevæger sig rundt i fællesarealerne, der bliver holdt fester i køkkenerne, hvor det er svært at begrænse antallet til 17 personer, og da en person var smittet, blev vedkommende sur over at skulle isoleres på værelset.

De mange kampe gjorde Karoline så frustreret, at hun allerede i slutningen af oktober skrev til Sundhedsministeriet og efterspurgte retningslinjer. Karoline skrev blandt andet:

'Vi bliver hadet af vores medkollegianere, fordi vi gør vores bedste for at leve op til de krav, som I fra regeringens side har stillet. Men ikke én gang har I nævnt kollegierne, så hvordan skal vi navigere i det her?' (Du kan læse hele beskeden til Sundhedsministeriet i Facebook-opslaget).

Der har været to tilfælde af coronasmittede på kollegiet, som heldigvis ikke har spredt sig. Men Karoline er opmærksom på, at de unge jo har store berøringsflader i kraft af deres studier, familier og andre venner, og at de unge netop har udgjort en stor del af smitten i efteråret og fortsat udgør en stor andel.

Karoline har ikke fået svar på sin henvendelse, men B.T. har været i kontakt med Sundhedsministeriet, som lover, at der kommer retningslinjer for kollegierne i denne uge.