Længe lå gaderne nærmest helt øde for turister, mens coronapandemien buldrede.

Nu er de i den grad tilbage på stræderne i København – men det er ikke alle, der er lige glade for det.

Det skriver TV 2 Lorry.

For de mange turister larmer, når guiderne fører den ene gruppe efter den anden rundt med højttalere, og turistbusserne fylder og kan næsten ikke komme ordentligt igennem de smalle gader, lyder kritikken fra flere beboere i Indre København.

Synes du, der er for mange turister i København?

Derudover er flere ærgerlige over, at masseturismen tilsyneladende er med til at ændre selve bybilledet, så det er nemmere at finde en turistbutik end en fødevareforhandler i den gamle bydel.

»Jeg frygter, at der bliver en fuldstændig affolkning af Middelalderbyen. Og at det bliver et oplevelsescentrum, der er fuldstændig uinteressant for københavnere og danskere,« siger Bent Lohmann, der er formand for Indre Bys Lokalråd, til TV 2 Lorry og forklarer, at flere borgere i området efterhånden har fået nok.

Men der er ikke noget, der tyder på, at deres håb om at få bremset for hotelbygning, krydstogtskibe og turistbusser i Indre By ikke kommer til at blive til noget.

Til TV 2 Lorry forklarer Københavns borgmester for Beskæftigelse og Integration, Jens-Kristian Lütken (V), at han også kan se en tendens til, at der nogle steder i København kan være for mange turister – men i stedet for at lægge loft over eksempelvis antallet af krydstogtskibe, vil han hellere se, om man kan få spredt turisterne mere rundt i byen.