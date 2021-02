Inden alt for længe kan du igen få lov at gå ind i tøj- eller elektronikbutikken på din lokale gågade.

Men storcentret tæt på dig? Nej, det får du ikke lov til.

Og det er en forskel, som Thomas Eilersen ikke begriber.

Han er bestyrelsesmedlem i VestsjællandsCentret i Slagelse og kan nu se frem til, at centrets butikker må vente endnu længere tid uden nogen omsætning, mens de andre butikker i den vestsjællandske by nu kan få besøg af shoppelystne borgere.

»Jeg respekterer naturligvis regeringens beslutninger, og at de skal lave en plan, men. Når man vælger, at nogle butikker skal åbne, og andre ikke skal, så er det stærkt konkurrenceforvridende,« siger Thomas Eilersen til B.T.

Thomas Eilersen ejer selv én af butikkerne i VestsjællandsCentret, der nu har været lukket i to måneder, og i den tid fortæller han, at der er kommet »flere opsigelser«.

»Folk er så købelystne lige nu, og så kommer de til at rende rundt nede i de andre butikker og lægge alle deres penge der. Det er ikke okay, og det kommer til at gøre ondt på os. Der er sådan en tanke om, at centrene huser alle de store butikker med masser af penge, men det er ikke sandt. Vi har masser af privatejede virksomheder her,« siger Thomas Eilersen.

Det er ikke kun i VestsjællandsCentret, at man ser på den kommende genåbning med en frustreret mine.

I Fyns største shoppingcenter, Rosengårdcentret i Odense, er Casper Bach Andersen centerchef og over for Fyens Stiftstidende lufter han også sin frustration.

Han undrer sig gevaldigt over, at man holder storcentre og butikker over 5000 kvadratmeter lukkede, når man for alt i verdenen ikke vil have, at folk stimler sammen.

Med andre ord: Hvis man i stedet åbner store butikker og storcentre, spreder man danskerne ud på flere kvadratmeter, når de vil shoppe.

»På den måde synes jeg, at det er et samfundsmæssigt selvmål, man har lavet. Man risikerer at samle for mange mennesker på for få kvadratmeter,« siger Casper Bach Andersen.

Thomas Eilersen er enig i den betragtning og understreger, at det lige nu er svært, når man sidder som butiksejer.

»Vi er så trætte af det. Det er jo vores levebrød,« siger Thomas Eilersen.